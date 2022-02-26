中國小伙困基輔想逃 包機返中價格飆破96萬人民幣

在基輔生活的中國小伙稱負擔不起包機回北京。(視頻截圖)

俄烏局勢惡化，想逃離基輔，包機要多少錢？在基輔生活的中國小伙無奈的亮出手機 ：價格已飆上96萬人民幣。負擔不了價格的小伙只能放棄搭機念頭，簡單收好行李視情勢隨時往防空洞跑。

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極目新聞報導，中國小伙小杰在烏克蘭 首都基輔生活，女友卡修沙是當地人。小杰一開始覺得在首都是安全的。直到2月16日，他開始查回國的機票，才發現已經沒票了，只能包機，價格是96萬元人民幣。這遠遠超出了他的承受範圍，而且又不能把女友扔下，他只好放棄這個念頭。

在戰事爆發之前，小杰觀察到，當地房東開始以非常低廉的價格開始甩賣房子。以前200萬格里夫納（1格里夫納約0.21元人民幣）的房子，現在打了兩三折，50萬格里夫納也沒人要。這令他有些心動，「我們烏克蘭窮人改變命運的機會來了」，現在買房子應該是好時機。

小杰也發現吃飯時價格變得便宜許多，「可能是以前消費力強的歐洲遊客都走了」，基輔的房租價格也降了七八成，他們的生活成本降低了很多。

但是，當俄羅斯24日發動襲擊之後，小杰才發現事情沒有他想的這麼簡單。

「我昨晚後半夜兩三點才睡覺，夢裡一直感覺有人在放鞭炮」，起床後才知是砲彈，華人 群裡炸鍋了，大家都說趕緊走，可是查詢交通信息發現，從基輔前往烏克蘭西部的高速公路已經堵成一鍋粥，一小時只能開三、四百米。

小杰和女友上街找不到地方吃飯了，想去銀行取錢，但「晚上十二點後銀行便不能取錢了」。

25日凌晨，小杰發現基輔機場的跑道被毀，無法乘飛機離開。他將行李簡單收拾到兩個箱子裡，準備隨時準備躲到防空洞裡去。他神色嚴峻地說，「我收回我前天關於買房的話」。