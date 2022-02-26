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拒借中國馬諦斯畫作 法：中俄親善 展品不能冒險

中國新聞組／北京26日電
因應俄烏危機，法國北方省決暫停向中國出借馬蒂斯畫作，圖為巴黎龐畢度文化中心2013年所展示的馬諦斯畫作。（Getty Images）
因應俄烏危機，法國北方省決暫停向中國出借馬蒂斯畫作，圖為巴黎龐畢度文化中心2013年所展示的馬諦斯畫作。（Getty Images）

俄烏衝突緊張，中國立場模糊也影響到與法國藝術交流。俄軍入侵烏克蘭次日，法國北方省省長25日宣布，暫停出借著名畫家亨利-馬諦斯作品給中國，因為考慮到法方無法獲得全程跟蹤作品的通行證，還有中俄的親善關係等因素，所以不能冒險出借展品；北方省也同時暫停該省與中國文化機構的一切合作。

280幅馬諦斯作品原定3月初啟程前往中國，先後在北京和上海展出，這些作品都是托勒卡-康布雷齊（Le Cateau-Cambrésis）的馬諦斯美術館的精品，托勒卡-康布雷齊是馬諦斯的出生地，這座美術館由畫家本人生前創立。

美術館原本因為將閉館施工，不想讓這些畫作閒置，因此與北京尤倫斯當代藝術中心達成合作展出計畫。中方就此贊助美術館30萬歐元（約33萬美元），這將是馬諦斯畫作首次在中國展示。

但俄烏衝突以及中國的立場，促使省長做出叫停的決定。省政府25日發表公報指出，做出這項決定是考慮到隨俄羅斯向烏克蘭宣戰而起的地緣政治危機，以及北京與莫斯科的政治關係。

省長Christian Poiret表示，法方無法獲得全程跟蹤這些作品的通行證。考慮到這些作品的文化價值以及地緣政治氣氛，還有中俄的親善關係，他不能冒險。他表示，這並不是針對中國，但他不知道這場危機如何收場，他未能獲得足夠的保證，可以確定能收回這些作品。

據估計，馬諦斯這些畫作價值約3億歐元（約3.3億美元），原定3月26日至6月26日在北京尤倫斯當代藝術中心展出，然後自7月起，在上海展出。據北京尤倫斯當代藝術中心網站的展覽預告，展出作品包括油畫、雕塑、素描、紙上墨水、版畫、剪紙、書籍插畫、織物等，涵蓋馬諦斯的整個創作生涯。

北方省不排除在一切平息之後，未來重新安排展出的可能性。從省政府的公報來看，北方省與中國文化部門的合作均無限期暫停。

俄羅斯大舉入侵烏克蘭的行動震驚了歐洲輿論。巴黎艾菲爾鐵塔25日晚亮起象徵烏克蘭國旗的藍黃顏色的彩燈，以示與烏克蘭人民的團結。波爾多等多座大城市也都以藍黃顏色燈飾，向烏克蘭表達支持。

到目前為止，中國政府始終拒絕承認俄羅斯的行動是侵略，並試圖為普京的行動辯解。

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