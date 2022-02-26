烏克蘭戰火 牛彈琴：顯示最大威脅「是俄非中」

學者分析，烏克蘭局勢可讓美國和歐洲分散對付中國的心力。圖為2018年6月中共總書記習近平（右）歡迎俄國總統普亭（左）到訪北京。（中新社）

俄羅斯 出兵烏克蘭 ，中國對烏克蘭的立場備受關注。具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」指出，西方將不得不再次做戰略調整，派遣更多軍隊到歐洲，集中更多資源制裁俄羅斯，因為最大的威脅根本不是中國，至少短期內西方的頭號敵人肯定是俄國；有學者也指出，中國樂見美歐在中國議題上分心。

綜合媒體報導，北京 雖然在一些議題上支持俄羅斯，但也沒有全力下注，與西方抗衡，反而是盡力在事件中爭取平衡。歐洲學者歐特爾（Janka Oertel）觀察，中國樂於見到美國忙於歐洲事務，樂於見到歐洲從中國議題上分心。

「牛彈琴」發布一則評「烏克蘭戰爭，帶給世界10個嚴重後果」的文章指出，一次又一次，美國和西方希望集中對付中國，將越來越多資源轉移到亞洲；一次又一次被狠狠打臉，因為最大的威脅，根本不是中國。

評論稱，烏克蘭戰爭，美國將不得不進行新的戰略調整，派遣更多軍隊到歐洲，集中更多資源制裁俄羅斯。正如同「911事件」後，美國不得不進行戰略調整，因為那時最重要的敵人，不是中國，也不是俄羅斯，而是恐怖主義。而現在至少短期內，西方的頭號敵人，肯定是俄羅斯。

評論並指，世界會看到中國的難得和可貴。評論反問，「這個世界，有比中國更遵守國際規則的大國嗎？有比中國更尊重其他國家主權的大國嗎？有比中國更珍視和平的大國嗎？答案就兩個字：沒有！」

評論並引用中國外交部發言人華春瑩的談話指出，「在如何尊重國家主權和領土完整上，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做……中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。」

評論說，「中國是一個超級模範生。一個又一個事實，會讓世界越來越清楚地看到這一點。當然，世界那麼多慘痛教訓，也需要中國更加冷靜、更加清醒，千萬別驕傲，千萬別折騰。」

此外，美國之音引述「歐洲對外關係委員會」（European Council on Foreign Relations）亞洲項目主任歐特爾分析：「觀察中俄關係，最有力的證據是2月初北京冬季奧運前，兩國就多種議題發表的聯合聲明。」

她說：「那時雙方根本不用這樣做，不需要在那些議題上支持對方，習近平沒有需要公開反對北約擴張。因為最高層的習近平不遺餘力地做出這一步，我認為這樣比起新華社使用引號與否，更能顯示雙方關係。」