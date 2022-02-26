央視罕見插播習通話普 康輝低頭念稿 重播時被消失

央視罕見插播「習普通話」，插播內容來不及放上讀稿機，資深主播康輝不斷低頭唸稿，十分罕見。（視頻截圖）

俄烏開戰，全球關心最新戰況。中國官媒央視罕見插播「習普通話」長達兩分鐘多，插播內容甚至來不及放上讀稿機，只見央視資深主播康輝不斷低頭唸稿，十分罕見。

綜合媒體報導，央視「新聞聯播」向來嚴謹。播報模式通常開頭會重點摘要今日半小時內容，當時主播並未預告「習普通話」。25日晚間7點20分，畫面切回主播台，央視資深主播康輝突然預告「來看本台收到最新消息…。」以少見的插播快訊，報導習近平 與普亭 通話。

報導評論表示，外界解讀，當晚「習普通話」內容非常重大，顯示中國官方極為重視，搶在全國新聞聯播時段上線，把消息完全曝光。主要釋放出兩種意思，一是讓逼迫中方表態的西方國家知道北京立場，願意「支持俄烏談判解決問題」；二是展現中方依然支持俄羅斯 ，展現習普的好關係。外界也推測，這也是預告俄羅斯將派代表團與烏克蘭進行協商。

長達兩多分鐘播報，康輝不斷低頭播報手中資料，完全沒有讀稿機輔助，可見資料來得很即時，情況十分罕見。通常「新聞聯播」都是編排好的內容，幾乎不可能臨時安插報導，除非是非常重大的消息。比如，2012年薄熙來事件，中外媒體經常守著「新聞聯播」，等待不定時的插播快訊，獲取最新消息。

報導稱，晚上9點重播的「新聞聯播」又出現不一樣變化，本該出現在9點20分的插播快訊，被往前提到9點07分播出。康輝開場白變成「本台消息，國家主席習近平...」，少了本台收到最新消息的播報詞，先前低頭唸稿的片段也「重新剪輯」，變成全程盯著前方鏡頭。

央視「新聞聯播」在25日晚間7點23分播報完畢後，中國官媒新華社、人民日報、環球時報同步發出快訊，標題統一是「中國國家主席習近平2月25日下午同俄羅斯總統普亭電話。」