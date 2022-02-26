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手機存多國版「我是中國人」 烏留學生接百通家鄉電話

中國新聞組／北京26日電
央視、人民日報及中新網等在微博轉發「在車身貼國旗」的消息，，甚至提供有中國國旗及寫上「我是中國公民」中俄文字的樣本，供當地中國公民快速打印。(取材自微博)
央視、人民日報及中新網等在微博轉發「在車身貼國旗」的消息，，甚至提供有中國國旗及寫上「我是中國公民」中俄文字的樣本，供當地中國公民快速打印。(取材自微博)

烏克蘭緊張局勢急劇惡化，基輔25日已進入防禦戰階段。在當地留學的蘇州學生錢同學這兩天接了上百個關切電話，安全起見，他出門採買時帶上身分證件和護照，手機裡也保存了五星旗，和多國語言版的「我是中國公民」。

極目新聞報導，錢同學是江蘇揚州人，2019年到烏克蘭留學讀博，現在和兩個朋友租住在距離基輔市區很近的一個地方。

24日凌晨5時許，他聽到外面有很大的爆炸聲，意識到戰爭真的開始了。當天，留學群裡的學生們都在討論，也有同學出現焦慮情緒。後來，他們被告知做好防護，如果有其他情況，大使館會做出安排。

24日當天，他和室友開車外出加油，加油站都排滿了車，他排了兩個小時才加上油，油價也上漲了不少。由於接到可能會有武裝行動的通知，他們趕緊回到家中避難。為了應對突發情況，他睡覺時都穿著衣服。他有一些同學到避難所休息，也有同學在地鐵站暫避。

錢同學指出，25日凌晨四、五點鐘他就醒了，看到有同學在微信上發來導彈爆炸視頻和居民樓毀壞的視頻，他也不時能聽到砲聲。但為了囤一些物資，他還是出門前往超市。但他看到街上基本沒什麼店鋪開著了，馬路邊的花壇還有坦克履帶痕跡。他找了一家大型超市，購買了一些雞蛋、肉、水、麵包等物資，夠三個人吃兩個禮拜。

這兩天，錢同學的家人朋友都給他致電或者發來問候的消息，他說，自己已經接了上百個電話，他也會及時把烏克蘭的情況告訴父母，讓他們稍微放心一些，但父母還是忍不住擔心。他出門時會帶上身分證件和護照，手機裡也保存了國旗，和多國語言版的「我是中國公民」。

烏克蘭 手機 地鐵站

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