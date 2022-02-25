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俄攻烏克蘭…王毅熱線俄外長：理解俄方的合理關切

中國新聞組／北京25日電
中國國務委員兼外長王毅（左）與俄羅斯外長拉夫洛夫（右）。（路透）
中國國務委員兼外長王毅（左）與俄羅斯外長拉夫洛夫（右）。（路透）

在俄羅斯與烏克蘭局勢緊張之際，中國國務委員兼外長王毅昨晚與俄羅斯外長拉夫洛夫通電話。俄方通報烏克蘭局勢演變與俄方立場，王毅表示，「理解俄方在安全問題上的合理關切」。但對於是否支持俄國開打及烏東地區獨立，王毅隻字未提。外電則認為，中國憂慮烏克蘭安全危機將影響其重大戰略投資利益。 

美國國務院發言人普萊斯表示，全球每一個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統普亭讓步，降低烏克蘭危機的緊張情勢。普萊斯提到中俄關係發展方向「非常令人擔憂」，美方認為中俄正合作打造「極度不自由」的新世界秩序。

據中國外交部官網消息，拉夫洛夫向王毅表示，美國和北約違背承諾，不斷向東擴張，拒執行新明斯克協議，違反聯合國安理會決議，俄方被迫採取必要措施維護自身權益。王毅說，中方一貫尊重各國主權和領土完整。同時中方也看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。他強調，中方主張應徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄外交部稱，拉夫洛夫與王毅討論莫斯科承認頓巴斯兩共和國問題。

媒體報導，在烏克蘭有龐大戰略投資的中國，不會樂見戰事擴大。根據統計，中國公司在烏克蘭的直接投資截至2019年底達到了1.5億美元。據烏克蘭駐華大使館統計，2020年前3季，中國公司在烏克蘭投資達7570萬美元。

烏克蘭對中國出口的主要商品包括鐵礦石、玉米和葵花籽油，2021年總價值達到80億美元，而來自中國的進口則主要是機械和消費品，總值達到109億7000萬美元。2020到2021年，中國是烏克蘭大麥的最大的進口國。

在烏克蘭的中國大公司包括食品巨頭中糧集團、中國太平洋建設、中國港灣工程和華為等。

烏克蘭 王毅 投資

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