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敏感時機表態相挺？中國公告允俄羅斯全境小麥進口

中國新聞組／北京25日電
在西方多國對俄羅斯祭出制裁措施之際，中國海關總署24日突然公告，允許俄羅斯全境小麥進口，被解讀為以實際行動表態相挺莫斯科。圖為小麥示意圖。（新華社）
在西方多國對俄羅斯祭出制裁措施之際，中國海關總署24日突然公告，允許俄羅斯全境小麥進口，被解讀為以實際行動表態相挺莫斯科。圖為小麥示意圖。（新華社）

就在俄羅斯烏克蘭發動攻擊，西方多國對俄羅斯祭出制裁措施之際，中國海關總署24日突然公告，依據「俄羅斯輸華小麥植物檢疫要求議定書」等相關規定，允許俄羅斯全境小麥進口。據了解，中俄兩國早在2月4日已達成取消俄羅斯對華出口小麥和大麥的地區限制協議，而中國選擇在此時「公告」，被視為是在俄羅斯遭受制裁的情況下，以實際行動表態相挺。

根據中國海關總署官網消息，根據中國相關法律法規和「中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦農業部關於『俄羅斯輸華小麥植物檢疫要求議定書』補充條款」的規定，允許俄羅斯全境小麥進口。

公告指稱，所謂俄羅斯小麥，是指在俄羅斯聯邦境內且未發生小麥矮腥黑穗病的地區種植的，僅限於加工用途的春小麥；此外，公告還提及相關檢疫標準、防控措施，以及去除雜質等要求。

公告指出，俄羅斯散裝出口小麥，應當使用專用於糧食運輸的交通工具，可採用水路、鐵路、公路、航空等方式運輸，另在完成出口檢驗檢疫後，俄方出具符合國際植物檢疫措施標準的植物檢疫證書等。

數據分析平台OEC統計顯示，俄羅斯、烏克蘭均為全球主要小麥出口國，其中在2019年，俄羅斯出口量占全球的18%，排名第一，烏克蘭則占超過7%，排名第五，兩者貢獻全球超過四分之一的小麥出口量，一直被稱為歐洲的「麵包籃子」。

因此，在俄羅斯對烏克蘭發動全面攻擊之際，烏克蘭小麥出口恐因戰火受到影響，西方國家亦可能對俄羅斯實施進出口制裁之時，中國海關總署宣布上述措施，也引起關注。

由於檢疫問題，中國僅允許俄羅斯七個地區對其出口小麥和大麥，但今年2月4日，俄羅斯聯邦獸醫和植物衛生監督局發布訊息指，中俄兩國透過雙邊協議，已取消俄羅斯對華出口小麥和大麥的地區限制，允許俄羅斯全境小麥和大麥輸華。

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