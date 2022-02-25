烏克蘭華人驚恐：現在最值錢的是中國護照

梅愛偲自製五星旗。(取材自微博)

俄羅斯對烏克蘭 開戰，多地砲聲大作，許多在烏中國僑民與留學生陷入恐慌。有人驚嚇目睹「導彈從自家上空飛過，一抬頭就看到傘兵從天上降落」；有人稱依中國駐烏克蘭大使館 指示在車身貼中國國旗保命， 結果搬個行李下樓，國旗就被偷了。旅烏的「中國魯蛇」梅愛偲則暫拋當地千萬坪豪宅稱，「現在最值錢的是中國護照」，但大使館還沒通知他是否要撤離。

來源：YouTube

中國昨天一整天未宣布是否自烏克蘭撤僑，讓上萬名滯留當地的中國留學生 直呼害怕。中央社報導，在哈爾科夫留學的張鋼（化名），清晨5時睡得正香，突被外面砲聲嚇醒，火光刺眼，才知道「開打了」，躲在宿舍裡的他驚魂未定地說，「我們太害怕了，害怕得不行。」

據CGTN推特，中國留學生張銘航拍攝的影片顯示，俄軍開火後，包括他在內，哈爾科夫許多人躲進防空洞避難。中國留學生趙光（化名）上傳的一段視頻顯示，通往機場的道路已被武裝員警封閉，清晨6點「很多車都在加油站排隊。因為當地人都很恐慌，想要趕快出逃避難。」

住在基輔市中心的留學生王鑫（化名）表示，在同學微信群中，不少人說聽到劇烈的爆炸聲，大家都被叫起來收拾貴重物品，目前就在家裡等使館消息。也有留學生冒險跑到超市搶購物資，擔心若中國撤僑包機遲遲不來恐斷糧，還是先囤貨妥當。

中國使館昨天建議當地公民把中國國旗貼在車身明顯位置，留學生小朱照做後，今天上樓搬個行李，回到車上發現貼紙被偷了。他說，現在大家都在等大使館通知撤離，「保命要緊」。但多名中國留學生表示，烏克蘭返回中國的機票已漲到一張人民幣5萬元以上，現在烏克蘭空域已經封鎖，也別想回去了。

「能跑的都跑了，早上聽見我們樓上鄰居起床拉拉桿箱的聲音。」中國經濟周刊引述身處烏克蘭首都基輔的中國留學生李小文（化名）說，基輔市民都往西邊逃，因東邊是戰區，但往西道路都是大擁堵，烏克蘭上空也沒有飛機， 「目前找不到回國的渠道，我真的很想回國。」

梅愛偲當初就以這一張照片，打響他中國魯蛇娶到烏克蘭正妹的名號，成了魯蛇偶像。（取材自微博）

另綜合媒體報導，曾以一篇「冬至裡的烏克蘭餃子」文章暴紅的「中國魯蛇」梅愛偲，24日一早發出視頻稱，他清晨就聽到炮火聲，看到一群傘兵從天上降落，還直擊「一顆導彈飛過」。視頻中的梅愛偲顯得非常驚慌，稱自己正在收拾東西，「最值錢的就是這本中國護照，真是希望到時候撤僑的時候能帶上我一家人。」