建議掛國旗自保挨轟 中國駐烏大使館改口：包機撤僑

中國未第一時間撤僑，駐烏大使館僅提醒「車上貼中國國旗」自保。（取材自微博）

俄羅斯 軍隊深夜挺進烏克蘭 ，中國除未定調「入侵」，也未在第一時間撤僑，甚至要僑民「掛上中國國旗」自保，引發外媒質疑中方為了挺俄而不顧僑民生死。中國駐烏克蘭大使館 疑在輿論壓力下，今天凌晨連發兩道「正準備分批包機撤僑」的緊急通知，請「自願」撤離的僑民儘速登記，但未說明包機時間。

烏克蘭局勢24日惡化，惟中國昨天並未採取撤僑行動，僅中國駐烏克蘭大使館通報提醒在烏約6000名中國公民和中資企業「烏克蘭安全風險陡然上升」要「高度注意安全」，並「最好待在家裡」或「開車時可貼上中國國旗」，還提醒僑民「思想上不要恐慌」。

烏克蘭局勢惡化，圖為一名遊客在烏克蘭一家餐廳中烏兩國國旗前留影。（美聯社）

由於近日英國、美國、澳洲、南韓等多國已相繼撤僑，中國卻未在第一時間採取撤僑行動，引發部分僑民質疑，中國網絡上也有網民要求官方儘速協助在烏中國僑民返國。但截至24日深夜仍未見中國有相關行動。

自由亞洲電台報導，俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭，中國官媒再次遵循了強調和平但傾向於俄羅斯的口徑；另一個讓人側目的是，官方還藉此進行所謂的愛國主義宣傳，要在烏克蘭的中國人「掛國旗保安全」，即使有僑民提出想逃離戰火的需求，也立即遭到當地使館拒絕和推諉。

自由亞洲電台記者稱昨天多次撥打中國駐烏克蘭大使館領保電話都無法接通，撥通使館24小時值班電話，對方稱沒有針對普通中國商人的緊急安全救助。撥打中國駐奧德薩總領館的領事保護電話，對方稱，有後續安排會隨時通知。這顯示，在烏中國公民遇到危險，哪怕是因為戰火已經無家可歸了，向中國駐烏克蘭大使館求助，也不會幫助。

疑似是在輿論的壓力下，中國駐烏克蘭大使館於25日凌晨發布緊急通知稱，將安排包機撤離想離開烏克蘭的中國國民，「搭乘包機根據自願原則。包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。」

一小時後，中國駐烏克蘭大使館微信公眾號再發布關於請擬從烏克蘭撤離的中國公民進行登記的緊急通知。通知說，「當前，烏克蘭國內局勢急劇惡化，我在烏公民和中資企業處於較高安全風險。」開始受理分批包機接返人員登記。受理對象還包括港澳台。

對於中國對俄進軍烏克蘭的反應，德國之聲報導指出，中國政府第一時間表示不認同俄羅斯「入侵」的說法，稱「理解俄方在安全問題上的合理關切」。中國社交媒體上，對烏克蘭戰事的關注度極高，輿論主調認為烏克蘭「自食其果」。澎湃新聞社論則稱「沒有人可以安然無恙地穿過『戰爭泥淖』」。