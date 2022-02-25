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拒買美F35 阿聯酋購入中戰機 美憂心「中阿愈走愈近」

中國新聞組／北京25日電
阿聯酋將購買12架中國戰機，最終合同很快簽署；圖為中國L15教練機。（環球網）
阿聯酋將購買12架中國戰機，最終合同很快簽署；圖為中國L15教練機。（環球網）

中美軍備銷售再傳角力戰，阿聯酋之前威脅取消與美國的F35戰機合同，以抗議美國提出的苛刻條件後，近日傳出阿聯酋宣布購買中國12架「獵鷹」戰機，並打算在未來再購入36架同型機。法媒稱，美國是阿聯酋關係緊密的盟友合作國家，但對阿聯酋與中國關係走近感到擔憂。

據法媒23日報導，阿聯酋當天宣布，該國計畫從中國訂購12架「獵鷹」L15高級教練機。阿聯酋國防部稱，打算與中國航空技術進出口總公司（CATIC）簽署一份購買12架L15飛機的合同。阿聯酋方面稱，「我們與中方的討論已經到了最後階段。最終合同將很快簽署。」

富裕的海灣國家阿聯酋去年12月宣布暫停與美國關於購買約50架F35戰機的談判，抗議條件過於嚴格。法媒稱此案有美國對中國關係不信任背景。

據阿聯酋國防部在一份聲明中說：阿拉伯聯合酋長國打算與中國航空技術進出口總公司（CATIC）簽署一份購買12架L15飛機的合同，並可選擇在未來再購買36架同類型的飛機。該聲明還說，「我們與中方的討論已經到了最後階段。阿聯酋國防和安全採購機構Tawazun的首席執行官Tareq Abdelrahim Al-Houssani說：「最終合同將很快簽署。他在聲明中說，他確信中航工業作為一家中國國有企業，擁有在全世界享有競爭優勢的尖端技術。

該部還表示，這一決定體現阿聯酋武裝部隊致力於 「多樣化和現代化努力，並強調該國 「將繼續與戰略夥伴合作，發展國防能力。」

雖然是該海灣國家的親密同盟，美國推遲了向阿聯酋出售F35戰機，阿聯酋是沙特領導的葉門聯盟的積極成員，葉門是阿拉伯半島上的一個國家，因持續七年多的戰爭，而陷入世界上最嚴重的人道主義危機之一。美國官員也越來越關注中國與海灣國家的關係活躍，北京已然是這個化石燃料豐富地區的最大貿易夥伴。

今年2月初，華盛頓宣布派遣軍事增援，幫助阿拉伯聯合酋長國應對胡塞叛軍在葉門的襲擊。

國防部 北京

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