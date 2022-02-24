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烏克蘭戒嚴仍不撤僑 中國使館：開車時可貼上五星旗

記者陳政錄／即時報導
中國大陸尚未宣布從烏克蘭撤僑。圖為上月中國駐烏克蘭大使館，舉行中烏建交30周年招待會。（取材自中國駐烏克蘭大使館官方網站）
中國大陸尚未宣布從烏克蘭撤僑。圖為上月中國駐烏克蘭大使館，舉行中烏建交30周年招待會。（取材自中國駐烏克蘭大使館官方網站）

烏克蘭局勢24日惡化，當局宣布全國戒嚴，惟中國仍未採取撤僑行動。中國駐烏克蘭大使館稍24日通報，提醒在烏中國公民和中資企業「高度注意安全」，並與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友保持聯繫，開車時可貼上中國國旗。

中國駐烏克蘭大使館24日指出，從2月24日起， 烏克蘭局勢急劇惡化，一些城市已經發生爆炸事件，軍事行動已在展開。「烏安全風險陡然上升。」

對此，中國駐烏克蘭使館提醒在烏中國公民和中資企業，一，社會秩序混亂失控，特別是城裡發生嚴重騷亂時，在大街上行走可能成為被攻擊的目標，交通也可能隨時被阻，倉促外出可能遭遇不可控風險。

二，與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友保持聯繫，互通信息，互相幫助；

三，如開車長途旅行，注意沿途是否可以加油，可在車身明顯處貼上中國國旗。

四，密切關注事態發展，並註意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區；

五，中國人民歷來具有團結奮鬥、互幫互助的優良傳統，出門在外更是需要中國同胞之間發揚這種精神；

六，請大家思想上不要恐慌。

由於烏克蘭局勢緊張，近日英國、美國、澳洲、南韓等多國已相繼撤僑。對於是否撤僑，外交部發言人汪文斌日前僅表示，烏克蘭東部局勢發生重大變化，中國駐烏克蘭使館已經發布有關領事提醒，提醒在烏的中國公民和企業加強安全防範。

他說，中國外交部和駐烏克蘭使館將繼續和在烏中國公民和企業密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護其安全和正當權益。

烏克蘭 大使館 華人

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