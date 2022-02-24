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環時：美NSA頂級後門程式 中首解密 已侵全球45地

中國新聞組／北京24日電

美中國安攻防再掀話題，北京奇安盤古實驗室23日發布報告，解密來自美國的後門「電幕行動」Bvp47完整技術和攻擊組織關聯。盤古實驗室稱，這是隸屬於美國國安局（NSA）的超一流黑客組織「方程式」製造的頂級後門，用於入侵後窺視並控制受害組織網絡，已侵害全球45個國家和地區。

環球時報報導，這是中國研究員首次公開曝光來自美國「方程式」組織APT（高級可持續威脅攻擊）攻擊的完整技術證據鏈條。

盤古實驗室創始人韓爭光表示，相較一般的APT攻擊手段，Bvp47堪稱頂級後門程式，具有極高的技術複雜度、架構靈活性以及超高強度的分析取證對抗特性，搭配超級零日漏洞（被發現後立即被惡意利用的安全漏洞），可以讓「方程式組織」在網絡空間裡暢通無阻，肆無忌憚竊取數據，在國家級的網絡安全對抗中處於絕對的主導地位。

據研究人員介紹，「電幕行動」Bvp47在全球已肆虐十餘年，廣泛入侵中國、俄羅斯、日本、德國、西班牙、義大利等45個國家和地區，涉及287個重要機構目標。其中日本作為受害者，還被利用作為跳闆對其他國家目標發起攻擊。

目前全球的APT攻擊日益頻繁，侵犯範圍更廣、危害性和隱蔽性更強。據估中國是全球受到APT攻擊最多的國家之一。研究人員呼籲，世界各國政府及產業鏈應攜手合作有效應對威脅、捍衛網絡安全。

另據文匯報報導，研究人員為Bvp47取了一個代號「電幕行動」。「電幕」是英國作家奧威爾在小說《1984》中想像的一個設備，可以用來遠程監控部署了電幕的人或組織，「思想警察」可以任意監視電幕的訊息和行為。盤古實驗室創始人韓爭光說：「後門讓黑客能夠窺視被入侵機構的內部網絡系統，就好像給攻擊對像安裝了『電幕』，一切祕密盡在掌握。」

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