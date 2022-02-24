挺普亭與自身利益 中求平衡 專家：俄烏衝突是送中大禮

俄羅斯進軍烏克蘭後，中國必須維持中俄平衡關係。圖為俄羅斯天然氣公司建造、通往中國的西伯利亞天然氣管。（路透）

俄羅斯 進軍烏克蘭 後，中國必須在支持俄羅斯及確保中國利益間，維持重要的平衡關係。中國已經選擇站在俄羅斯總統普亭這一邊，反對北約向東擴張，凸顯出中國國家主席習近平與普亭的合作達到新層次。中國和俄羅斯因為擁有對抗美國的共同利益，雙方關係已是七十年來最緊密。

資源與地緣政治分析家表示，俄羅斯威脅入侵烏克蘭，等於是為中國送上一份「大禮」，使中國在中俄關係擁有更多籌碼，還能強化中國的能源安全、測試西方國家制裁體制，並在歐洲分裂的情勢下謀取利益。

中國外交部長王毅上周出席慕尼黑安全會議時表示，「任何國家的主權、獨立與領土完整都應受到尊重。我們希望能夠經由對調與協商，找到解決的途徑，這將能真正保障歐洲的安全與穩定」。

不過，王毅這番談話與他元月時的說法不同；他當時表示支持俄國 在烏克蘭問題上對抗美國與北約，並表示俄國有「合理的安全顧慮」。中國重點大學資深國際關係學者指出，北京當局必須在支持俄羅斯，同時又不傷害本身與烏克蘭軍事與經濟關係之間，「達成平衡」。

這名學者表示，「西方媒體，甚至是西方官員，有項共同的誤解，就是中國支持俄羅斯入侵烏克蘭。這其實是純屬想像」。他說，「任何軍事衝突，尤其是大規模戰爭，無疑將會傷害中國在當地的利益」。

中國外交關與政府顧問都說，這番談話也反應出中國避免與美國的關係更加敵對，以免導致中國遭西方孤立、傷及長期發展。然而，若西方國家對俄羅斯實施金融制裁，則北京所表現的「中立」立場勢將面臨考驗。

顧問業者Wood Mackenzie亞洲能源專家湯普森表示，俄國不會輕易對外開放取得其資源的管道，但現在中國有籌碼表示，「我們想要擁有這些」，而非單純地提供融資或購買能源。

美國專家表示，西方國家制裁俄羅斯，也可能把俄國更加推向中國，提高對中國依賴；西方制裁俄羅斯的成敗，對美中發生衝突時，也具有啟示作用。

目前看來，中國的策略已定調在反對俄國入侵烏克蘭，同時繼續怪罪美國引領的西方國家誇大來自俄國的威脅，如此既能避免和西方國家翻臉，又能維持其原則，即反對任何國家干預其他國家的內部事務。