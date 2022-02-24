華人現場直擊：烏克蘭街頭人車銳減 少了很多壯男

中俄經貿往來向來密切，對北京來說，普亭是一大難題。（路透）

烏克蘭 局勢大變，連日來，烏克蘭華人 現狀引發關注。據當地華人講述，路上少了很多人，特別是男人，雖然有點慌但一切正常。

瀟湘晨報報導，針對前烏克蘭東部局勢的重大變化，中國駐烏克蘭使館22日發文提醒在烏中國公民和中資企業注意當地發布的安全提示，不要前往局勢不穩地區，提高安全防範意識，適時作一些食品和飲用水等生活必需品儲備。

楊杰2016年到基輔，現在一邊讀博士，一邊做點小生意。楊杰注意到，除了銀行正常開門外，路過的商店大部分關門，此外美元兌烏克蘭格里夫尼亞匯率持續上漲。

楊杰透露，現在街上的人流量和車流量只有原來的三分之一，看不到幾個年輕的壯勞力了，男人也少，現在街上大部分是女的，男性以中老年人為主。

在烏克蘭生活了17年的華商王華（化名）指出，經歷過烏克蘭先後幾次的危機和動盪後，當前的局勢下他們不考慮回國，但已經囤好糧食應對。一位在烏克蘭的留學生 表示，目前情況一切正常，但周圍很多其他國家的同學已經撤離，她也「每分每秒都想回國」。

27歲琦琦（化名）是湖南寧鄉人，目前在烏克蘭讀博士，她所在的城市是哈爾科夫，這座城市距離俄邊境40公里。琦琦表示，前段時間有朋友從烏克蘭西部城市利沃夫過來，大家一起生活了一段時間，沒有感覺到（東西部）有什麼不一樣。

琦琦說，她目前是安全的，生活也沒有感受到什麼不同，超市供應充足，學校正常上課，使館也一直在為留學生們提供最新信息，「最開始聽到要打仗的消息時心裡是有點慌的，但是現在反而沒有那麼擔心了，可能已經有心理預備了。」

外交部發言人汪文斌22日表示，烏克蘭東部局勢發生重大變化，中國駐烏克蘭使館已經發布有關領事提醒，提醒在烏的中國公民和企業加強安全防範。中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和企業保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。