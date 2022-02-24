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中反對非法單邊制裁「美制裁俄上百次問題解決了嗎」

中國新聞組／北京24日電
跟進制裁俄國？中國外交部發言人華春瑩表示，中方反對任何非法單邊制裁。（取材自外交部網站）
跟進制裁俄國？中國外交部發言人華春瑩表示，中方反對任何非法單邊制裁。（取材自外交部網站）

針對歐美多國認定俄羅斯「入侵」烏克蘭並祭出制裁，中國是否跟進，中國外交部發言人華春瑩昨天表示，美方違背同俄協議在先，五次將北約東擴至俄家門口並部署先進進攻性戰略武器時，「他們有沒有想過把一個大國逼到絕地的後果？」她並四度反問， 2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已100多次，但解決問題了嗎？中方反對任何非法單邊制裁。

華春瑩昨天在外交部例行記者會上，回答記者提問中方是否跟進歐美國家對俄羅斯實施制裁時表示，「凡事都要講理，凡事也都有因果關係」，烏克蘭問題有其複雜歷史經緯，局勢演變至今是各種複雜因素共同作用的結果。

「一些國家應該回想一下，在美方違背同俄協議，五次將北約東擴至俄家門口並部署先進進攻性戰略武器時，他們有沒有想過把一個大國逼到絕地的後果？」她說。

過去20年裡，美國實施的制裁比以前增長了10倍，美國上一屆總統任期內就高達3800多項，平均每天3次揮舞制裁大棒。 2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已超過100多次。華春瑩提出「四問」：「但美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」

文匯報報導，華春瑩強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化。中國政府的立場是，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁，主張各國根據聯合國憲章的宗旨和原則和平解決國際爭端。有些人指責中方有關烏克蘭問題的立場違背尊重國家主權和領土完整原則，這要麼是別有用心，要麼是歪曲誤解。 

華春瑩並指出，中方希望有關方面能夠認真思考，努力通過對話和協商來解決問題。美國等一些國家的單邊非法制裁，已經給相關國家的經濟和民生造成了嚴重的困難。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當的權益。和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上，中方將繼續以自己的方式勸和促談。

另美國之音報導，美國拜登政府22日宣布了聯邦政府和私營企業採取將加強稀土和其他關鍵礦物供應鏈的行動，這些措施將減少對這些礦物的主要生產國中國的依賴。分析人士認為，政府的目的是在這些關鍵的行業實現合理的自給自足，以保障美國的國家安全。

根據中俄聯合聲明，習近平支持普亭公開提出的「反對北約繼續擴張」。（歐新社）
根據中俄聯合聲明，習近平支持普亭公開提出的「反對北約繼續擴張」。（歐新社）
俄烏緊張，中方希望相關國家通過對話協商來解決問題。圖為2022年2月21日，中國...
俄烏緊張，中方希望相關國家通過對話協商來解決問題。圖為2022年2月21日，中國常駐聯合國代表張軍（前中）在聯合國總部安理會舉行的審議烏克蘭問題緊急會議上發言。（新華社）

烏克蘭 華春瑩 俄羅斯

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