烏克蘭局勢惡化 王毅通話布林肯 籲各方克制

中國國務委員兼外長王毅22日指出，烏克蘭問題演變至今，與「新明斯克協議」遲遲未能有效執行密切相關。（取材自國防時報看點）

美國國務卿布林肯 22日與中國國務委員暨外交部長王毅 通話，談論北韓議題及烏克蘭 局勢。布林肯表示需要維護烏克蘭主權，王毅則呼籲各方克制，透過談判緩和事態，化解分歧。雙方並就朝核問題交換意見，應約通話的王毅表示，美方應重視北韓正當合理關切，中方主張美朝直接對話。

此外，雙方還就中美關係交換意見。布林肯首先祝賀北京冬奧會取得成功，中國運動員獲得佳績。王毅祝賀美國運動員在北京冬奧會取得好成績，表示中美運動員友好互動，相互激勵，共同提高，充分體現奧林匹克精神。

綜合新華社及中通社報導 ，布林肯通報美方對當前烏克蘭局勢的看法和立場。王毅表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局勢正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

應約同布林肯通話，王毅說，當前把握和推進中美關係，最重要的就是落實好兩國元首達成的共識。中方願本著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則有效管控分歧，穩定中美關係。

王毅說，美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。

王毅表示，再過幾日，就是中美「上海公報」發表50周年。「上海公報」精神對今天的中美關係仍有很強的現實意義。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、無意與中方衝突對抗。

此外，中國外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會，對於俄羅斯總統普亭宣布莫斯科已承認烏克蘭東部的「頓內次克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，媒體問到中國是否承認？汪文斌僅表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。任何國家的安全利益都應得到尊重和維護。中方主張根據聯合國憲章的原則和平解決爭端。