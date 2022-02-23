我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

烏克蘭局勢惡化 王毅通話布林肯 籲各方克制

中國新聞組／北京23日電
中國國務委員兼外長王毅22日指出，烏克蘭問題演變至今，與「新明斯克協議」遲遲未能有效執行密切相關。（取材自國防時報看點）
中國國務委員兼外長王毅22日指出，烏克蘭問題演變至今，與「新明斯克協議」遲遲未能有效執行密切相關。（取材自國防時報看點）

美國國務卿布林肯22日與中國國務委員暨外交部長王毅通話，談論北韓議題及烏克蘭局勢。布林肯表示需要維護烏克蘭主權，王毅則呼籲各方克制，透過談判緩和事態，化解分歧。雙方並就朝核問題交換意見，應約通話的王毅表示，美方應重視北韓正當合理關切，中方主張美朝直接對話。

此外，雙方還就中美關係交換意見。布林肯首先祝賀北京冬奧會取得成功，中國運動員獲得佳績。王毅祝賀美國運動員在北京冬奧會取得好成績，表示中美運動員友好互動，相互激勵，共同提高，充分體現奧林匹克精神。

綜合新華社及中通社報導 ，布林肯通報美方對當前烏克蘭局勢的看法和立場。王毅表示，中方對烏克蘭局勢演變表示關注。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局勢正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

應約同布林肯通話，王毅說，當前把握和推進中美關係，最重要的就是落實好兩國元首達成的共識。中方願本著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則有效管控分歧，穩定中美關係。

王毅說，美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。

王毅表示，再過幾日，就是中美「上海公報」發表50周年。「上海公報」精神對今天的中美關係仍有很強的現實意義。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、無意與中方衝突對抗。

此外，中國外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會，對於俄羅斯總統普亭宣布莫斯科已承認烏克蘭東部的「頓內次克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家，媒體問到中國是否承認？汪文斌僅表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。任何國家的安全利益都應得到尊重和維護。中方主張根據聯合國憲章的原則和平解決爭端。

烏克蘭 王毅 布林肯

上一則

拉攏或施壓? 俄烏美英法在微博發聲 烏克蘭聲明衝熱搜

延伸閱讀

美國制裁俄羅斯「拜普會」破局、外長會面也取消

美國制裁俄羅斯「拜普會」破局、外長會面也取消
「俄國是侵略者」 拜登宣布第一波金融制裁

「俄國是侵略者」 拜登宣布第一波金融制裁
拜登政府「反對台獨」？ 國務院不評論

拜登政府「反對台獨」？ 國務院不評論
拜登政府「反對台獨」？ 國務院不評論

拜登政府「反對台獨」？ 國務院不評論

熱門新聞

一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34
「禤靐龘」這複雜的名字，若是在考場下，別人都開始答題了，他才開始寫名字，恐影響考試進度。（取材自未來網）

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

2022-02-21 13:00
谷愛凌14日完成比賽後吃起了隨身攜帶的韭菜盒子。(取材自新京報)

谷愛凌賽場啃韭菜盒子、包子 還想吃元宵、成都火鍋…

2022-02-16 10:08
各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

2022-02-19 07:00
青海省地方金融管理局原巡視員、副局長王麗。(取材自政知圈)

青海女貪官藏整櫃愛馬仕 最愛攬鏡欣賞自己

2022-02-19 11:05
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創