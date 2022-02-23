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拉攏或施壓? 俄烏美英法在微博發聲 烏克蘭聲明衝熱搜

中國新聞組／北京23日電
烏克蘭駐華大使館22日在微博發布聲明。（取材自國防時報看點）
烏克蘭駐華大使館22日在微博發布聲明。（取材自國防時報看點）

俄烏局勢升溫，「當事國」及關心國紛在微博用中文表態，或拉攏或施壓中國。烏克蘭、法國、俄羅斯、英國和美國駐華大使館，在北京時間22日先後在微博發布聲明。其中，「烏克蘭在微博發聲明」衝上微博熱搜，微博帳戶「烏克蘭信使」推文稱，烏方譴責俄嚴重違反「聯合國憲章」，侵犯烏克蘭主權和領土完整。

國防時報看點報導，22日先是俄羅斯大使館透過官方微博（@俄羅斯駐華大使館）以中文發聲，陳述普亭關於承認東烏地區獨立的消息，並引用俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈的話說，「我想提醒在明斯克協議簽訂時，頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國已宣布獨立。俄羅斯今天承認其的事實無論如何未改變明斯克協議各方的組成，因為俄羅斯不是其中一方。」

俄羅斯駐華大使館，22日在微博發布聲明。（取材自國防時報看點）
俄羅斯駐華大使館，22日在微博發布聲明。（取材自國防時報看點）

隨後，烏克蘭駐華大使館信息中心官方微博（@烏克蘭信使）也發布中文聲明回擊，譴責俄羅斯的決定違反「聯合國憲章」、侵犯烏克蘭主權和領土完整，拒絕承認烏東地區獨立，還在聲明最後呼籲：「是時候採取行動了，以結束俄羅斯的侵略，恢復歐洲的和平與穩定。」

作為歐盟輪值主席國，法國也迅速跟進，其駐華大使館官方微博（@法國駐華大使館）發布中文公報，譴責俄羅斯的決議，籲召開聯合國安理會緊急會議，還稱要「通過針對性的歐盟制裁措施」。

法國駐華大使館22日先後在微博發布聲明。（取材自國防時報看點）
法國駐華大使館22日先後在微博發布聲明。（取材自國防時報看點）

據報導，已脫離歐盟的英國，大概是覺得歐盟不代表自己的意見，其官方微博（@英國駐華使館）也在法國之後發布中文聲明，批評普亭的決策：「這表明俄羅斯決定選擇對抗而非對話的道路。我們將與盟國協作，商討我們亟需做出的反應。我們不會允許俄羅斯違反其國際承諾的行徑繼續下去。」

美國駐華大使館（@美國駐華大使館）也在22日發國務卿布林肯對俄羅斯的聲明，批評普亭公然無視國際法和和國際準則，侵犯烏克蘭主權和領土完整。

美國駐華大使館，北京時間22日在微博發布聲明。(取材自微博)
美國駐華大使館，北京時間22日在微博發布聲明。(取材自微博)

俄羅斯 微博 大使館

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