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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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俄烏危機 安理會緊急會商 中國籲和平解決爭議

記者張文馨／華盛頓報導

聯合國安全理事會當地時間21日晚間舉行緊急會議，討論烏克蘭最新情勢發展。中國駐聯合國大使張軍表示，中方已經清楚表達立場，各方都必須克制，避免加劇緊張，中方樂見並鼓勵所有外交解決的努力，呼籲各方持續對話協商，在平等與相互尊重的基礎上，尋求合理的解決辦法。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞則表示，莫斯科當局依舊「對外交抱持開放態度」，但強調俄國有必要捍衛烏東分離派地區，抵抗他口中的烏克蘭侵略。

相較多數國家代表在會中譴責俄羅斯逕自宣布承認烏克蘭境內的國家獨立，中國對俄羅斯態度相對溫和；張軍說，烏克蘭眼下情勢為許多複雜因素作用的結果，中方認為，所有國家都應依據聯合國憲章的宗旨與原則，以和平方式解決國際爭議。

美國駐聯合國大使托馬斯─格林菲爾德說，俄國宣稱派遣俄軍入烏克蘭分離地區是「維持和平」，「這是胡說八道，我們都知道他們（指俄羅斯）葫蘆裡賣什麼藥。」她表示，俄羅斯承認親俄分離者控制的地區為獨立國家，並派兵維和，只是捏造進一步侵略烏克蘭的藉口。

她說，俄羅斯總統普亭宣稱「烏克蘭向西方國家爭取核武」是錯的，美國和盟國從來無意提供烏克蘭核武，烏克蘭也沒說過。

她表示，「普亭宣稱擁有烏克蘭，那是100年前的事了」，當年蘇聯擁有的不只烏克蘭，還包括喬治亞、芬蘭等，但現在不是1919年，而是2022年。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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