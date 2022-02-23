預警？中國駐烏克蘭使館發布5安全提醒

中國駐烏克蘭使館發布五點安全提醒，警告中資企業儲備食品和飲用水。（官網截圖）

俄羅斯 承認烏克蘭 東部民間武裝自行成立的頓內次克和盧甘斯克「獨立」，並簽署友好合作互助條約，美國宣布對俄羅斯實施金融制裁，並警告如有必要「準備實施更多制裁」。中國駐烏克蘭使館22日發布五點安全提醒，警告中資企業儲備食品和飲用水。

中國駐烏克蘭使館並提醒在烏中國公民和中資企業，與當地華僑華人協會、留學生會、中國商會及熟人朋友加強連繫，必要時互幫互助。

俄烏戰雲密布，中國網友熱議，俄羅斯總算撐到冬奧結束才開戰，並引用 美國國際時事刊物「外交政策」17日刊出「如果俄羅斯入侵烏克蘭，就制裁中國」文章稱，俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨西方的進一步制裁，所以俄羅斯總統普亭一直在尋求中國的幫助。一旦華盛頓透過金融和經濟制裁，向俄羅斯入侵烏克蘭威懾，那麼就會同時表明對中國制裁的決心。

由於中俄本〈2〉月公布新的石油 和天然氣協議，價值超過1170億美元的十年長約。中國網友認為，一旦美國進一步制裁，「至少石油進口方面應該是問題不大了」。也有人幸災樂禍，「敵人的敵人就是我們的朋友，現在已經有伊朗和俄羅斯了，希望老美多制裁幾個。」