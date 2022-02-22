澳巡邏機遭激光照射？ 中嗆：對方先挑釁

澳洲P-8反潛巡邏機。（取材自推特）

澳洲國防部 19日指出，一艘中國海軍艦艇於17日使用激光（雷射）照射一架在澳洲北部空域飛行的澳軍反潛巡邏機，對士兵產生安全威脅。澳洲總理莫里森21日更稱當時中國軍艦「非常接近澳洲領土」，是危險和魯莽的行為。對此，中國外交部發言人汪文斌駁斥澳方消息不屬實，中方在公海海域正常航行，完全正當合法；中國國防部並出示現場照片，實錘澳方「挑釁行為」。

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文匯報報導，中國國防部新聞發言人譚克非說明，澳P-8反潛巡邏機17日抵中方艦艇編隊周邊空域活動，最近距離船艦僅4公里。在與澳軍機相遇的全過程中，中方艦艇始終保持安全、規範和專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。

「從我方艦艇拍攝的照片可以看出，澳機與我艦距離很近，還在我艦周圍投放聲吶浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅。」譚克非說。

環球時報報導，軍事專家解釋，這兩張照片充分展示出澳洲對中國軍艦的敵意。聲吶浮標主要用於探測水下的潛艇，是P8A反潛巡邏機的主要反潛武備。澳洲在中軍艦周圍投放聲吶浮標，試圖收集中艦性能參數，屬於不友好舉動，非常可能造成誤判。

軍事專家張學峰表示，即便是澳機對中方進行偵察監視，也完全沒必要在4公里這麽近的距離。如果澳機再進行超低空飛行，或者航線 穿越中方艦艇編隊航線，那就體現出一種極不友好的、帶有敵意的姿態，中國軍艦一定是要採取警戒狀態。

張學峰指出，澳洲媒體把「遭激光照射」渲染得很危險，甚至稱是「激光攻擊」。但實際上，即便真的發生了所謂的激光，「與其說澳洲對不知真假的激光照射感到不適，不如說他們在那片海域看到中國軍艦感到不適」。