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「碰瓷抄美」 環時批澳惡人先告狀

中國新聞組／北京22日電
澳洲反潛巡邏機在中艦附近海域投放聲吶浮標。（取材自國防部發布微博）
澳洲反潛巡邏機在中艦附近海域投放聲吶浮標。（取材自國防部發布微博）

澳洲指責中國軍艦用激光照射巡邏機一事，在中國國防部發布現場照片後劇情反轉。環球時報社評稱澳洲惡人先告狀，明明是巡邏機先對中國軍艦做出危險動作，卻反咬中國一口，真是「連碰瓷都要抄美國」。

17日激光照射巡邏機事件，國防部發言人譚克非還原現場情況，稱澳反潛機抵近到僅僅4公里的距離監視中方軍艦，還在中方軍艦附近投擲聲吶浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅。

社評指出，遇到這樣的惡意挑釁，中方在處理時全程保持了安全、規範和專業的操作，並且事後沒有主動向國際社會公布澳軍機的醜態，而是選擇了低調和克制，這是中國作為負責任大國對地區穩定的一份善意。但是澳洲卻掐頭去尾地對中方抹黑污蔑，把倒打一耙、賊喊捉賊發揮到了極致。

社評注意到，中方公布的關鍵信息，在澳洲國防部的抗議聲明，及國防部長、總理的譴責表態中都找不到絲毫蹤影。莫里森更連續兩天發聲，要求北京進行全面調查。他還提出假想說，如果一艘澳洲護衛艦在台灣海峽用激光瞄準中國偵察機，「你能想像北京方面對此的反應嗎？」

社評認為，莫里森挑釁意味十足的類比，其實就是一個聳人聽聞的選戰噱頭，既想同反對黨工黨打反華牌，同時也要跟其黨內的對手達頓在反華議題上比聲高，全然不顧真相，更不講公理。

現在事情已經很清楚，所謂「澳巡邏機遭中國海軍艦艇用激光照射」，不過是澳方自導自演的「國家碰瓷」鬧劇。這當然也不是澳洲的原創，過去美國在這方面有過多次被中方打臉的經驗，澳洲連如何碰瓷都要抄美國，倒也不枉「美國的反華急先鋒」名頭。同時，這也再次讓國際社會看到誰才是地區的不穩定因素。

澳洲P-8反潛巡邏機對中艦跟監滋擾。（取材自國防部發布微博）
澳洲P-8反潛巡邏機對中艦跟監滋擾。（取材自國防部發布微博）

澳洲 國防部 北京

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