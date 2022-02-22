觀察站／蘇州、鄭州、徐州 中國經濟為何遙看這3州？

今年整個世界變局疊生，本來就迷霧重重的中國經濟，就更不易看出是好是衰。不過有種路徑，是看大熱當道的地方，看其熱出花來，預示著甚麼。近日中國最熱的是三個「州」，即「疫情 下的蘇州」、「斷供下的鄭州 」、「抵制中的徐州」，三「州」各有花樣，卻至少透出中國經濟的三種可能。

所謂「疫情下的蘇州」，就是說近期被疫情突襲的蘇州，其管控級級連升，蘇州老城新區，處處空蕩蕩，這與作為熱門觀光城市，以前四季人滿完全不同。蘇州朋友說，今天的姑蘇城只有一種地方人頭湧動，是蘇州人被令做核酸長龍的現場，只有一種聲音迴盪在居民住宅區，那是居委會的抗疫警示廣播。

蘇州爆疫，不僅在姑蘇老城，還包括相城區；吳江區、吳中區、工業園區以及旗下的張家港市。按官方19日的通報蘇州市共有封控區、管控區和防範區108個、共有中風險地區41個。

糟糕的是，本次確診病例多在園區工作，從事高科技製造產業相關崗位，重點企業如京隆科技、寶時得科技、和艦科技、材料科學院姑蘇實驗室、理想汽車科技有限公司、蘇州三星電子有限公司等。

蘇州爆疫，不僅影響全球半導體產業鏈，也重創蘇州、江蘇乃至中國經濟，因為蘇州去年GDP達到了人民幣2.27兆元，占江蘇全省五分之一；蘇州去年一年凈增人民幣2500億元經濟體量，其增長水平超越了同期的上海、深圳、廣州、重慶，僅落後於北京。

最近有人在講蘇州人面對疫情，仍然泡碧螺春、聽評彈，說那是蘇州人的生活方式，經濟上不一定怡然自得。比蘇州還急的是鄭州，即被大水淹了城市泡死人的河南省會。鄭州也有疫情，但最熱鬧的是樓市危局，即鄭州人說的「斷供潮」出現。

鄭州房地產 曾經火紅，那是因為其人口大增，十年人口翻倍，成為千萬人口的城市。然而在大水泡城和大疫情之後，鄭州的房地產就遇冷，最近不僅房價和銷售量走到低點，不少家庭陷入了危機，開始出現斷供及無法供還銀行房貸，最後可能被銀行收樓失去房子。當然也有人打兩份工還貸，全力守住家園。

也就在這時， 一篇網文走紅，標題是「鄭州房地產市場平穩可期」，作者是鄭州代理市長何雄。其大意是說鄭州房地產市場現在遇到一些小困難，將來不會有大問題，市場需求平穩可期，供給側也在優化調整。

這篇網文其實是2月15日召開的鄭州市委全會暨市委經濟工作會，會上鄭州代市長何雄有一番長篇講話。他認為鄭州國字型大小頭銜愈來愈多，很多頭銜的含金量都很高，如國際航空大都市、國際物流中心、中原經濟區核心增長區、國家中心城市等。鄭州是「國際鄭」，底氣愈來愈足。

鄭州代市長的底氣與斷供民眾的心酸故事，一時難以匹配，但另一州即徐州，連官民都躲了起來，因為徐州下面有個豐縣，被揭露出一位被拐賣女性，20多年被強姦，生下八個孩子，現在被逼瘋，然後用鐵鏈鎖了起來。事件曝光，官方封堵消息封刪文章，謊話連篇，卻被揭出不僅這村這縣，整個徐州都有拐賣婦女歷史。

豐縣鐵鏈鎖女事件引發的民眾憤怒，前所未有，連帶揭露出豐縣、徐州官場種種不堪，如豐縣去年財政收入為人民幣33億元，但地方債高達人民幣123億元，本年度債務率為373%；如徐州婦聯51名官員職員，一年要用掉人民幣3000萬元預算等等。

民眾的憤怒，正在化為民間抵制行動，網路上有種種口號，不僅抵制豐縣產品，連整個徐州的都要抵制，只要生產在徐州，就算是外地企業也抵制。

人們都知道過去抵制過日貨，最近在抵制澳洲貨，抵制地方貨，在中國算是首次。最新消息，已有人在整理徐州地區的上市公司，部分金融圈人士準備在二級市場，對這些公司的股票說不。