聯合國秘書長發聲 促人權專員「可信的」訪問新疆

聯合國秘書長古特瑞斯。(路透)

新疆 人權爭議持續著，聯合國 秘書長古特瑞斯指出，如果中國確信他們沒有做人們指責他們在做的事情的話 ，那麼讓高級專員「可信的」訪問新疆是符合中國利益的，「而我們將盡一切可能確保訪問得以成行」。

美國之音報導，古特瑞斯是在德國出席慕尼黑安全會議期間回答會議主席沃爾夫岡·伊辛格大使提問時做出這番表態的。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊過去三年來一直試圖就訪問新疆事宜進行談判。北京 日前終於鬆口允許她前來進行交流，但是不許她調查。

維權組織和美國政府指責北京嚴重踐踏維吾爾人的權利，包括酷刑、強迫節育、性暴力和讓兒童被迫與家人分離。他們受到了大面積的監控，有超過一百萬維吾爾人被送入拘押營。

中國稱這些指稱毫無根據，並聲稱新疆享受著穩定、發展和繁榮的局面。北京還抨擊其他國家干涉中國內政。

古特瑞斯早些時候訪問北京參加冬奧的開幕式，他還會晤了中國國家主席習近平和外交部長王毅。他的發言人說，古特瑞斯在會晤期間對他們說，他期待中國政府將允許讓巴切萊特進行「可信的訪問」。

古特瑞斯在慕尼黑指出，中國在新疆必須全面尊重人權，而且不僅是全面尊重人權，政策還必須保障身份認同——少數族群的文化與宗教身份認同得到尊重，與此同時還要保障他們有機會成為整體社會的一部分。

人權觀察對這位聯合國主管的評論表示歡迎。「這些是古特瑞斯迄今在新疆人權危機方面發表的最強有力的評論，」人權觀察聯合國部主任路易斯·夏邦努認為「高級專員可信的訪問意味著在新疆有不受阻礙和不受管控的准入，秘書長明確認識到了這一點」。