俄羅斯若入侵烏克蘭 路透：中國會相挺 但不軍援

俄烏緊張局勢升溫，外媒引述專家意見分析，一旦俄入侵烏克蘭，中國將在外交甚至經濟上對俄羅斯提供援助。圖為俄總統普亭、中國國家主席習近平。（路透資料照片）

俄羅斯是否會入侵烏克蘭 是國際政治一大懸念，連帶的另一個大哉問則是：俄國 倘若真的動手，中國會挺到什麼程度？路透引述專家分析，外交上，北京會支持莫斯科，經濟上或許也會支持，但軍事上不可能給予支援。即使中國僅在外交和經濟上支持俄國，都會讓北京和西方國家原本就緊張的關係惡化。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，即使中俄從「權謀之合」變成「準同盟」，兩國間遠非正式同盟，會要求一方在另一方面臨威脅時派兵。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江說：「正如中國不指望俄國在台灣問題提供軍事援助，俄國也不預期中國在烏克蘭問題軍援，且俄國也不需要。」

如果俄國侵烏，中國不會加入國際譴責行列，藉此展現自己是可靠的朋友。中國上月31日在聯合國安理會表決是否討論烏克蘭情勢，投下反對票。這比中國在美國2014年起草聯合國安理會決議中，敦促各國不要認可俄國吞併克里米亞的表決棄權，更進一步。

專家也指出，若俄國侵烏，中國可能擴大與俄經濟合作，減輕西方國家經濟制裁影響。俄國入侵克里米亞後，中國國家開發銀行、中國進出口銀行等多間中國國有銀行，提供遭西方國家制裁的俄國國有銀行貸款。

然而，中國寧願俄國不要入侵烏克蘭。時殷弘說：「隨著國際世界如此兩極化，美國和西方國家可能聯合孤立或制裁中俄。」

北京當局不希望為俄國侵烏帶來的經濟衝擊傷神，特別是在習近平尋求連任國家主席，優先考慮穩定的一年。

另外，中國國務委員兼外長王毅 19日晚在北京以視訊出席慕尼黑安全會議中國專場，發表主旨講話時表態，王毅表示，烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿，而俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視。

中國外交部網站披露，王毅現場回答了主持人有關中方對於北約東擴、歐洲安全和烏克蘭局勢態度立場的問題。

針對北約東擴，王毅表示，冷戰早已結束，北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整。

關於俄烏博弈，王毅強調，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，也是中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外。「如果有人在此問題上質疑中方的態度，那就是別有用心的炒作，也是對中方立場的歪曲。」

王毅指，作為安理會常任理事國，中方認為，在烏克蘭問題上，現在應該盡快回到「新明斯克協議」這一原點。因為這一協議是當事方通過談判達成的具有約束力的協議，得到了聯合國安理會的核可，是解決烏克蘭問題的唯一出路。

王毅表示，俄羅斯、歐盟都支持「新明斯克協議」，前不久他與美國國務卿布林肯通話，美方也表示支持。既然如此，「為什麼各方不能坐在一起進行充分討論，制定出落實協議的路線圖和時間表。」

王毅表示，解決俄烏緊張唯有對話協商，而烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿。對於歐洲安全，其中俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視。當前不是一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。