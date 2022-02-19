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美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

中媒：美對俄這場仗 隨時打到中 諷劇本離譜

中國新聞組／北京19日電
俄羅斯可能入侵烏克蘭危機還沒落幕，習近平的態度受關注，圖為2013年習近平會見烏克蘭總統亞努科維奇。（路透資料照片）
俄羅斯可能入侵烏克蘭危機還沒落幕，習近平的態度受關注，圖為2013年習近平會見烏克蘭總統亞努科維奇。（路透資料照片）

俄羅斯究竟會不會攻打烏克蘭，俄羅斯和美國仍各自表述，不過以美國為首的部分國家並未忘記叫板中國。繼美、澳之後，英國外交大臣特拉斯也呼籲中國「應盡一切可能確保俄羅斯後退」。對此，中國官媒引述軍事專家嘲諷稱，美對俄的信息戰，好像怎麼都能打到中國頭上，但事實是美國在全世界面前撒謊，透支了美國長遠信譽，卻絲毫不會改變中國的立場。 

美國近日信誓旦旦表示有情資顯示俄羅斯將進軍烏克蘭，其中官方多次發言不忘提及中國，包括曾稱「如果俄羅斯入侵烏克蘭，而北京被視為支持俄羅斯的入侵行動，那麼中國也將付出代價」，呼籲中國「運用對俄影響力解決烏克蘭危機」，美國駐聯合國大使也稱希望中國「鼓勵俄羅斯做正確的事」。澳洲總理莫里森也連續三天在俄烏議題上喊話中國，並指控中俄在烏克蘭問題上有所「聯合」。

觀察者網報導，英國外交大臣特拉斯17日抵達基輔為烏克蘭政府打氣助威時也不忘「討伐」中國。特拉斯稱，「如果中國希望被視為一個負責任的全球參與者，就應該盡一切可能確保俄羅斯後退。世界正在觀察他們的行動，是有助於和平與穩定，還是助長侵略。」

對此，外交部發言人汪文斌15日回應稱，渲染炒作戰爭不是一種負責任的行為，一味制裁施壓也無助於局勢的緩和，鼓吹集團對抗，更是重走冷戰的老路。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。

中國駐聯合國大使張軍17日也重申，調解決烏克蘭問題要回到落實新明斯克協議；他並指，北約擴員是處理當前圍繞烏克蘭問題的緊張局勢繞不開的問題。張軍並不點名批評美方，指「個別國家抱著冷戰思維不放，說一套，做一套，為了謀求絕對軍事優勢，在亞太地區拉幫結夥，搞一些三邊、四邊的『小圈子』，刻意挑起對抗。」

官媒環球時報旗下「胡一刀」撰文質疑，從這次俄烏危機開始，美國就通過渲染俄羅斯大規模軍事部署和可能展開軍事行動，發動「信息戰」，還不忘將中國作為「附帶目標」。美國人把「俄羅斯可能展開襲擊」的劇本，編得越來越離譜。

評論引述復旦大學教授沈逸表示，「我們驚訝的不是美國撒謊，而是美國一些政客撒謊到了病態的地步，執著的重複著一些破產的謊言，一個謊言接著一個謊言，在全世界面前撒謊。」但他認為，就結果來說，在這套操作中，美國實際沒有得到戰略獲利，反而透支了國家長遠信譽。 

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