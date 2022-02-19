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美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

中留學生談烏克蘭局勢：「中國人沒走 還沒那麼危險」

中國新聞組／北京19日電
烏克蘭新蘇梅市街頭。（取材自新民周刊）
烏克蘭新蘇梅市街頭。（取材自新民周刊）

美國稱俄烏局勢緊張，在烏克蘭中國留學生說，俄烏克蘭問題原停留在媒體層面，最近隨著複雜信息的出現，當地民眾才開始恐慌，據說有富豪已坐飛機外逃。不過他們所在學校仍正常開工，不少外籍同學說「你看中國人沒走，所以說應該沒有那麼危險。」當地一些居民則對美國等國家煽風點火的行為很反感。

新民周刊報導，正在基輔國立大學國際關係學院攻讀博士學位的C同學，已經在烏克蘭基輔學習和工作7年，今年即將畢業回國。C同學表示，基輔的超市目前並沒有出現搶購的狀態，所有的物品也都是有的。當地人的生活處於有序中，出門後，還能看到警車在路上巡邏。

最近烏克蘭的汽油與柴油價格在上漲，物價也有所上漲。但他認為此次上漲究竟是因為俄烏關係緊張，還是因為疫情下世界性的通貨膨脹，還需觀察研究。

C同學說，「學校也是正常開工的。同學今天看見我還挺高興的，我聽見他們說，你看中國人沒走，所以說應該沒有那麼危險。」

C同學認為，從1月份到現在，對於當地普通市民來說，「俄烏戰爭」還停留在媒體層面。最近隨著局勢的緊張，複雜信息的出現，當地民眾才產生一定的恐慌。據說有的富豪坐飛機外逃他國，有點經濟實力的家庭準備去西部城市躲一躲。

雖然目前俄羅斯已宣布撤軍，但C同學認為，實際上這場危機還沒有結束，俄羅斯-美國及北約之間在東歐的軍事對峙依然存在。

另一位留學生董浩，2017年9月到烏克蘭東北部城市蘇梅市攻讀研究生學位，研究生畢業後繼續留校攻讀博士學位，研究音樂藝術教育。提到烏克蘭與俄羅斯的局勢，董浩表示雖然各國媒體眾說紛紜，但是他所在的蘇梅市民眾的生活很正常，看不出什麼恐慌。城市裡的學校、市場、超市，包括政府機構都正常開放。

他說，俄烏危機兩次較大的波動，主要是去年年底和現在，「第一次消息傳開時，緊張的大都是在烏克蘭的外國人，在蘇梅市的中國留學生每天都會討論。這次消息傳開後，當地民眾中間也有一些波動。」

最近，董浩有同學因為畢業、工作等原因，需要買機票回國，發現一張機票價格已經到了5萬元人民幣。而在2020年之前，烏克蘭單程回國機票價格大約只要幾千元人民幣。

面對當前俄烏緊張的局勢，董浩所在學校的老師們，有心態比較平穩的，也有比較擔心的。他自己心態則很樂觀，每天和朋友們像往常一樣往返於學校、宿舍、市中心的健身房。董浩說，「很多當地人是保持中立的，希望兩個國家都好。他們對美國等一些國家經常煽風點火的行為很反感」。

1月5日，此次危機還未加劇前，當地民眾還在正常享受新年假期。（取材自新民周刊）
1月5日，此次危機還未加劇前，當地民眾還在正常享受新年假期。（取材自新民周刊）

烏克蘭 中國留學生 俄羅斯

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