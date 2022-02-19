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2000億美元協議 美稱中「啥也沒買」 雙方可能重啟磋商

中國新聞組／北京19日電
中美在2020年初簽訂的第一階段貿易協議到期。中國當時承諾在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。（Getty Images）
中美在2020年初簽訂的第一階段貿易協議到期。中國當時承諾在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。（Getty Images）

中美在2020年初簽訂的第一階段貿易協議日前到期，其中，中國原本承諾在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務，被指「最後一點也沒買」。有分析稱， 中美可能啟動新一輪貿易磋商。美國商會表示，若磋商失敗，拜登政府將考慮一系列選項，包括可能導致新關稅的新貿易調查。

BBC報導，美國統計局7日稱，去年美國對華商品貿易逆差擴大450億美元，上漲14.5%，至3553億美元，是2018年以來最大逆差。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員鮑恩（Chad P. Bown）表示，按照協議，中國應該在過去兩年購買總共5024億美元美國商品和服務，最終中國購買了2888億美元，只完成了57%。

他說， 這意味著中國平均每年購買1444億美元，甚至沒有達到2017年的採購水平，至於那額外的2000億美元，「中國最後一點兒也沒有買」。

據報導，香港中文大學商學院決策科學與企業經濟學系高級講師袁志樂表示，2020年，中國經歷了疫情高峰，國內需求大幅減少，影響了消費品進口，包括來自美國的產品。他說，「疫情也導致國際貿易中供應鏈的中斷，物流能力受限，特別是海運，這使進口美國製成品更佳困難，也更昂貴。」

中國未兌現第一階段貿易協議採購承諾，有觀點認為下一步兩國將密集磋商。

今年1月13日，中國商務部新聞發言人束玨婷表示，目前雙方經貿團隊保持正常溝通。

2月1日，美國貿易代表戴琪在一個線上論壇發言稱，美國正試圖與中國建立「穩定的關係」，但兩國貿易關係目前「正處於困難階段」。對於中美第一階段貿易協議，戴琪聲稱「尚未取得成果，中國沒有達到該協議定下的目標」，她的團隊「正與中國進行積極交涉和磋商」。

上周，美國商會國際事務負責人布瑞連特（Myron Brilliant）表示，如果磋商失敗，拜登政府將考慮一系列選項，包括可能導致新關稅的新一輪貿易調查。

換言之，如果中美不能達成新的協議，彌補第一階段貿易協議的失敗，貿易戰有可能重啟。

然而，從各方表態來看似乎沒人想要一場新的貿易戰。中國外交部發言人趙立堅近期回應稱，「中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。」

飛機及配件表現則更糟，僅完成協議中目標的18%。（Getty Images）
飛機及配件表現則更糟，僅完成協議中目標的18%。（Getty Images）

貿易協議 貿易戰 拜登

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