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控中阻專利訴訟 歐盟向WTO提訴

中國新聞組／北京19日電

歐洲聯盟昨天在世界貿易組織（WTO）對中國提訴，指控北京阻止歐洲科技公司到外國法院尋求保護它們的技術專利，開啟了歐中貿易爭端的新篇章。

中央社引述法新社報導，歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在聲明中表示：「當歐盟企業的技術被非法使用時，它們有權在公平條件下尋求正義。這就是為什麼我們要啟動世貿組織諮商。」

歐盟和中國之間的關係越來越緊張，數周前歐盟才在世貿組織因為北京就涉台問題，非法懲罰歐盟成員國立陶宛提起訴訟。

製造手機、電動車等高科技產品需要大量專利技術，中國企業多年來不斷遭控違反專利條款，以及不公平懲罰競爭對手。

歐盟表示，自2020年以來，中國法院利用重罰威脅和其他法律裁決，阻止歐洲企業向外國法院提訴。

歐盟表示，中國製造商採取法律行動，藉此尋求「更便宜甚至免費獲得歐洲技術」。

歐盟指出，因中國伎倆受害的企業包括Conversant、愛立信（Ericsson）、InterDigital和夏普（Sharp）。

南韓三星（Samsung）也利用中國法院，阻止瑞典對手愛立信在德國等國家提起專利相關訴訟。

歐盟提出的「諮商」是世貿組織爭端解決程序的第一步，如果60天內雙方未達成共識，歐盟可請求啟動程序正式成立爭端解決小組，對此案進行審查。

歐盟 北京 瑞典

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