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四人幫王洪文之孫傳當線民 在英獄中揭華為威脅情資

中國新聞組／北京18日電

「衛報」報導，英國軍情六處（MI6）的一名中國線人，向國會情報和安全委員會提供有關中國科技大廠華為威脅的情報，國會知悉後認為相當具有價值。此人目前因殺人罪在英國監獄終身監禁。

中央社報導，英國國會情報和安全委員會（ISC）主席路易斯（Julian Lewis）對此人表示感謝，稱他的情資點出了「幾個值得關注的重要領域」，委員會的發現可能對他有益。

軍情六處線人王延（Wang Yam，音譯）2009年因殺害作家查普洛（Allan Chappelow）罪名成立，被判處終身監禁，但他仍堅稱自己清白。王延去年與ISC聯繫，向ISC和一些知名人士提供情資和文件，內容有關其對華為背景與意圖的了解，以及英國允許華為參與其5G建設等計畫所構成的潛在風險。

王延在獄中仍長期透過信件，為MI6提供有關華為的情資。

根據報導，王延是已故中共領袖毛澤東時期第三號人物、同時也是文化大革命時期「四人幫」成員王洪文之孫，曾任中國核武研究機構的研究助理，1992年經香港逃離中國，以難民身分落腳英國，並成為MI6線人。

「四人幫」為中國共產黨文化大革命時期形成的一個政治團體，成員為王洪文、張春橋、江青和姚文元，是當時中共的一股重要政治力量。

路易斯在給王延的回信中寫道：「你點出了幾個值得關注的重要領域，包括中國的整體影響，特別是華為對英國電信基礎設施和公共部門的影響。你可能知道，ISC目前正在對與中國有關的國家安全問題進行調查。」

華為先前表示，從未從事間諜活動，也不會允許中國當局利用華為設備從事間諜活動。

多年來，華為對英國利益以及相互競爭的商業和安全利益構成的潛在威脅，一直困擾著ISC和情報機構。早在2013年，ISC就曾針對政府如何處理與華為之間的合約發布一份報告。2020年，英國電信供應商被禁止在英國5G網路建設使用華為設備。

華為 英國 間諜

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