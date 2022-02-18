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美公布惡名市場名單 微信、淘寶上榜 中國占最大宗

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表署17日公布2021年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，淘寶網、微信電商等上榜。（取材自澎湃新聞）
美國貿易代表署17日公布2021年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，淘寶網、微信電商等上榜。（取材自澎湃新聞）

美國貿易代表署（USTR）17日公布2021年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單（Notorious Markets Report），中國為最大來源，其線上和實體市場入榜名單都增加，淘寶網、蝦皮和拼多多再度上榜，微信電商和跨境電商速賣通（Aliexpress）也被點名。

「惡名市場」是指參與盜版和商標侵權行為或者為相關活動提供實質性便利的線上和線下交易平台。

每年這個名單公布後，中國商務部習慣反應是：非官方，不承認！但目前還沒有看到中國官方對美國貿易代表辦公室2021年惡名市場假冒和盜版行為審查結果的評論。

USTR點名微信電商系統表示，微信為中國最大仿冒商品平台之一，去年活躍用戶超過12億人，仿冒商品猖獗流通，例如，仿冒品賣家可透過直播、朋友圈或頻道功能廣告，吸引買家下單，但平台對於賣家審查寬鬆，很難將仿冒品賣家下架或移除帳號；微信電商作為商品平台，辨明真偽執行不力。

此外，USTR點名阿里巴巴集團旗下的淘寶網和速賣通，報告指出，阿里巴巴在電商系統強化防偽值得肯定，但今年速賣通賣出的仿冒商品暴增，有的甚至在商品介紹就直接承認自己是贗品。

中國的線上平台除了淘寶網，百度網盤、敦煌網（DHGate）、拼多多以及其他九個設在中國境內的實體市場這次再次榜上有名，這些市場涉及假冒產品的製造、分銷和銷售等多種活動。

今年的黑名單包含18國實體市場，中國持續作為全球最大盜版商品最大來源國，美國海關前年查獲的盜版商品中，近8成都來自中國，相較2019年的83%略降，整體而言中國仍為大宗。

USTR續列福建莆田安福批發市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子產品商業帶、廣州越秀站西路一帶批發市場、北京日壇商務樓、北京秀水街、遼寧五愛市場、浙江義烏國際商貿城客運中心等8座實體市場入名單。

今年新增廣東汕頭澄海區，報告指出，澄海區工廠林立，除生產仿冒玩具和商品，還架設展示間促銷；該區域企業和行政及司法部門關係密切，執法極為困難。

汕頭區被稱為「中國玩具之都」，仿冒丹麥樂高（LEGO）積木遭判決定讞的「樂拼」（LEPIN）工廠就設在澄海區。

美國貿易代表辦公室從2006年開始在特別301報告中設立惡名市場名單。從2011年2月，該辦公室把特別301報告與惡名市場名單分別單獨發布，提高公眾的關注度，幫助市場運作方和相關政府重視保護知識產權的相關法律，保護美國工商界和美國工人。

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