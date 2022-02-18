印度又有動作…突襲查華為逃稅 中籲維護雙邊經貿

印度稅務官員近日搜查中國科技巨頭華為的辦公室，調查華為公司印度業務和海外交易的逃稅問題。（取材自界面新聞）

印度 稅務官員近日搜查中國科技巨頭華為 的辦公室，顯示中印自2020年邊境衝突以來關係持續緊張。華為聲明表示，相信自己在印度的業務「堅守」當地法律，將與當局充分合作。

環球網報導，印度相關部門近期動作頻頻，對中企進行打壓。對此中國商務部新聞發言人高峰在17日下午的發布會上回應。高峰表示，印方這些打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益。高峰在回應中還指出，中國和印度是搬不走的鄰居，希望印方能夠採取切實措施，維護雙邊經貿合作良好發展勢頭。

高峰說，「我們注意包括中國企業在內的外國投資 者，對印度投資環境的擔憂正加深；外國投資者為印度當地創造大量就業機會，對印度經濟發展做出積極貢獻，希望印方改善營商環境，公平對待包括中國企業在內的所有外國投資者。」

印度報業托拉斯引述官方消息人士的話稱，印度稅務部門15日搜查華為在該國的多個場所；路透的報導也證實該消息。

據報導，突襲行動涉及華為公司在新德里、首都衛星城古爾格拉姆和印度科技中心班加羅爾的營業場所。消息人士稱，針對華為公司印度業務和海外交易的逃稅調查，官員們查看財務文件、帳簿和公司紀錄，一些文件紀錄被帶走。

多家媒體引述華為回應表示，其在印度的業務嚴格遵守法律； 「我們已獲悉政府稅務團隊到訪我們的辦公室，並會見一些人員，華為有信心我們在印度的業務嚴格遵守所有法律法規；我們將與相關政府部門聯繫以獲取更多信息，按照規章制度全力配合，並遵循正確的程序。」印度稅務部門拒絕對此事件置評。

路透報導，2021年12月，印度稅務部門就曾對小米、OPPO等中國手機品牌在印度的辦公室和製造廠進行突擊搜查。

印度14日才因為國安考量禁了54款中國app，現在又傳出搜查華為印度辦公室，德國之聲中文網報導，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪表示，這背後肯定有政治的背景，兩國間歇性衝突無可避免。