加自由車隊、港抗議堵街…趙立堅發圖 諷杜魯多雙標

趙立堅17日發了一條推特，推文內容是：「哪一個說了真話？」該推文配圖顯示，左邊是加拿大總理杜魯多針對目前「自由車隊」抗議堵塞加拿大街道發出譴責，稱「他們沒有權力阻礙我們的經濟、我們的民主、我們民眾的日常生活。這必須停止。」而配圖右邊，則是他此前對香港暴徒堵塞街道的一番說法：「我們將大聲、明確地支持全世界範圍內的人權（行動）。」（取材自環球網）

加拿大 「自由車隊」抗議已持續約三星期，加拿大總理杜魯多 表示將動用緊急權力結束這場擾亂民眾生活的抗議。對此，中國外交部發言人趙立堅在推特上發文配圖，對照杜魯多此前曾表態支持香港 民眾抗議堵塞街道的發言，嘲諷「「哪一個說了真話？」質疑杜魯多的「雙標」。

近日，因反對強制疫苗接種規定而起的加拿大「自由車隊」卡車司機抗議活動在加國蔓延，首都渥太華幾乎癱瘓，民眾怨聲載道。據報導，杜魯多表示會動用緊急權力迅速結束這場衝突，以平息民眾怒火。

環球時報報導，對於此抗議事件 ，趙立堅17日在個人推特發了一則推文「哪一個說了真話？」引來不少關注，也讓杜魯多的雙標一面再次「現形」。

該推文有兩張杜魯多的配圖，左邊的杜魯多針對目前「自由車隊」抗議堵塞加拿大街道發出譴責，稱「他們沒有權力阻礙我們的經濟、我們的民主、我們民眾的日常生活。這必須停止。」而在配圖右邊，則是杜魯多此前對香港民眾上街抗議堵塞街道的說法：「我們將大聲、明確地支持全世界範圍內的人權（行動）。」

報導說，這兩張引述杜魯多針對本國和香港抗議民眾發表截然相反言論的圖片，鮮明的對比，引發不少網民議論。推文下方，有人留言感嘆這就是「雙標」和「虛偽」：「杜魯多已經成為全世界雙標的典型案例了。」「虛偽和雙標。」

有定位顯示來自英國的網民稱這是西方在「自食其果」，「他們用香港暴亂用作反對中國的宣傳手段，然而此後，西方世界的抗議變得多了起來。（他們）嚐到了自己藥的滋味。」

另自由亞洲電台報導，針對中國新公民運動代表人物許志永被捕兩周年，法國和德國駐華大使館相繼發微博關切許志永案，並呼籲釋放許志永，但都遭到狂熱的中國「愛國網友」洗版圍攻。有「愛國網友」指控德國「干涉內政」，指責「德國是納粹國家，不配談人權」等。

報導說，49歲的許志永推動教育平權、要求官員財產公示等公民運動；2020年1月他曾寫下致習近平的公開信「勸退書」，2020年2月15日在廣州被國保帶走；2021年1月，許志永被以涉嫌「顛覆國家政權」提起公訴。