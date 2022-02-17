比較不怕死？俄烏戰雲密布中國不撤僑之謎

15日發布的衛星照片顯示攻擊直升機部署在白俄羅斯。美聯社

俄國與烏克蘭 情勢緊張，美英等國紛紛撤僑，但是中國沒有公開要求本國公民撤離，難道是中國人命比較不值錢還是比較不怕死？

中國外交部發言人汪文斌星期一在被問及中國是否打算撤離駐烏克蘭使館人員或是否計劃在某個時刻撤離本國公民時說，中方密切關注烏克蘭局勢發展。他說，中國駐烏克蘭使領館目前正常工作，並已發布領事提醒，指導當地中國公民和機構密切關注烏局勢變化，增強安全防範意識。

面對安全局勢變化，北京此次的做法看起來與去年阿富汗 的時候有所不同。當時，在美國和北約開始撤軍以及一些國家駐阿富汗使領館先後關閉或減少工作人員之後，中國雖然維持使館的運作，但曾多次發布提醒，敦促在阿富汗的中國公民和機構儘早離境，並且還安排了包機幫助中國公民撤離。

史汀生中心東亞研究所主任孫韻對美國之音說：「中國對於（俄烏）爆發戰爭可能性的評估比西方國家的要低。即使俄羅斯 採取行動，中國認為不會是全面入侵，而是有限衝突。即使發生入侵，與阿富汗不同的是，中國不可能會成為俄羅斯或烏克蘭針對的目標。」

一些觀察人士認為，中國如果宣布撤僑或撤離使館工作人員，則是在烏克蘭問題上選擇了立場，而中俄兩國元首剛剛會晤並發表聯合聲明，聲明中雖然沒有提到烏克蘭，但是支持了俄羅斯對於北約進一步東擴的安全擔憂。莫斯科在烏克蘭問題上的一個核心要求就是北約保證永遠不接納烏克蘭成為成員國，並以烏克蘭若加入北約將威脅俄羅斯安全為由在俄烏邊境部署十多萬軍隊向烏克蘭施壓。

「作為戰略夥伴，中國支持俄羅斯，但是在另一方面，中國並不想要爆發戰爭，因為這將對中國經濟造成不利影響，」美國智庫蘭德公司國際防務問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）說。