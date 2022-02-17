華郵批NBC「播冬奧未探討政治」官媒嗆「公然挑事」

奧運 與政治的關係向來敏感，近來又引發中美爭鋒相對；美國華盛頓郵報 15日刊文聲稱，NBC電視網向國際奧委會支付了數十億美元，以獲得冬奧轉播權，但它幾乎沒從體育報導中抽身出來，去報導圍繞中國更令人不安的事，更不深入探討政治。對此，環球網批評美媒公然挑事。

環球網報導，華盛頓郵報文章聲稱，2月4日冬奧開幕轉播中，NBC主持人邁克‧蒂里科說了幾句對中國來說負面的話，但自開幕後，蒂里科和NBC其他主持人就再也沒有提那一長串問題。「隨後，華盛頓郵報開始羅列一些西方政客和媒體抹黑中國時慣常炒作的話題，如所謂在西藏的『壓迫』、在香港的『鎮壓』、『入侵台灣的威脅』等虛假指控和陳詞濫調。」

華盛頓郵報還批評NBC稱，除了簡短涉及外，NBC沒有深入探討具體問題，並聲稱：「鑑於這屆奧運會可能是近期奧運史上最具爭議和政治色彩的一屆，該電視台對圍繞主辦國的許多問題的迴避令人震驚。」

文章還刊登美國加州太平洋大學教授、「奧運會政治歷史專家」朱爾斯‧博伊科夫做評論，稱：「要求（NBC同時報導）精彩的體育賽事和更廣泛的政治背景並不過分」。

對此，環球網評論，從北京冬奧 會開幕以來，NBC就受到其國內右翼分子的非議，實際上NBC此次轉播的開幕式中也摻雜了一些對華不友好的聲音，但有些美媒覺得這還遠遠不夠。

環球網批評，更離譜的是，對於這些美媒的指控，NBC並沒有反駁其將政治凌駕於體育，反倒在聲明中辯解稱他們已就相關問題做了廣泛報導，若這些問題影響到運動員和比賽，他們還將繼續如此。

環球網批評，華盛頓郵報這篇報導還自己往回找補，稱誠然美國奧運電視轉播很少會是「地緣政治問題」的研討會，奧運會往往是光鮮亮麗的體育盛會，圍繞著體育運動和尤其是美國人身分的超級運動員的故事展開，這樣既是為了滿足廣告商的需求，也是為了收回巨額版權費用。

但耐人尋味的是，文中又話鋒一轉，聲稱NBC向國際奧委會支付了數十億美元，以獲得奧運會在美國的獨家電視和數字版權，可NBC卻沒有深入探討涉及中國的政治問題。

環球網並指出，事實上，「華盛頓郵報」此次對北京冬奧會和NBC轉播的妄議，只是延續了美國右翼分子此前的論調。