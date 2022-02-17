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美「中國行動計畫」修正 名稱去「中國」、目標避學者

中國新聞組／北京17日電
拜登政府可望修正由川普政府發起的「中國行動計畫」。(美聯社)
拜登政府可望修正由川普政府發起的「中國行動計畫」。(美聯社)

川普政府發起的「中國行動計畫」(China Initiative)多年來給華裔學者在美發展蒙上陰影，美國司法部正進行檢討，包括對中國經濟間諜活動及竊取智慧財產權問題的執行，未來可能避開將矛頭指向學術研究人員；預期司法部將把計畫名稱除去「中國」，避免防這個標籤煽動反亞裔的情緒。

「中國行動計畫」2018年由川普政府發起，旨在阻止商業機密和其他專利信息向中國轉移，但常涉及種族偵防(racial profiling)，許多華裔學者因該計畫被起訴或抓捕，包括田納西大學諾克斯維爾分校華人教授胡安明(Anming Hu)等。

據路透報導，儘管該計畫出自於保護美國智慧財產權為目的，但來自美國學者、科學家、民權團體和國會議員的批評不斷，認為多數大學進行的研究不具機密性，最終成果也都會發表公開，質疑該計畫在針對學者方面過於偏激。

報導指出，多位前任官員及相關人士表示，他們預期司法部將不再起訴大學教授，並將去除行動計畫名稱中「中國」二字。美國不少專家指出，如果推行「中國行動計畫」，恐會逼華裔學者回到中國工作，對美國的學術研究、高科技研發不是好事。

司法部 華裔 川普

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