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拜登首份印太戰略報告 10大行動堵中國

中國新聞組／北京17日電
拜登任內首份針對印太地區的戰略報告，明確指出「我們的目標不是改變中國，而是塑造它所處的戰略環境」。(歐新社)
拜登任內首份針對印太地區的戰略報告，明確指出「我們的目標不是改變中國，而是塑造它所處的戰略環境」。(歐新社)

白宮近日公布拜登任內首份針對印太地區的戰略報告，列出十大行動計畫，包括從根本上改變中國的周邊環境，針對中國意圖明顯。BBC報導，拜登政府不再冀望於直接改變中國的制度，而是從中國周邊著手，逼迫中國通過應對新的戰略環境而發生變化。 「我們的目標不是改變中國，而是塑造它所處的戰略環境」，報告明確指出。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）過去幾個月在多個場合表示，拜登政府不希望從根本上改變中國的體制，而是希望與中國共存。新的印太戰略將蘇利文的言論落實到文字，是拜登政府對華戰略的風向標。與川普時期的印太戰略相比，拜登的這份報告更多地針對中國。

報告明確指出，印太地區面臨越來越多的挑戰，尤其是來自中國的挑戰。美國認為，中國正在結合經濟、外交、軍事和技術力量，尋求在印太地區佔有勢力範圍，企圖成為世界上最具影響力的大國。

拜登政府因此打算在未來12到24個月內展開十大印太行動計畫，其中包括：主導印太的經濟構架、提升威懾力、加強東協（東盟）的團結、支持印度的持續崛起與區域領導地位、夯實四方安全對話機制（Quad）、擴大對日韓合作等。

BBC報導，拜登的印太戰略凸顯四方安全對話機制的作用，尤其是印度的地位。拜登政府在其印太戰略中承諾，將支持印度的持續崛起及其地區領導地位，並提升印度在四方安全對話機制中的作用。報告還引述中國與印度的邊界爭端，指出像印度這樣的盟友承擔了「中國有害行為的大部分代價」。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）形容印度是拜登印太戰略的「最大贏家」。「沒有印度的強大作用，就不可能有印太戰略」，羅斯曼在Twitter上表示，「美國必須支持印度的持續崛起和地區領導地位。莫迪的外交政策轉變帶來了回報。」

拜登 印度 蘇利文

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