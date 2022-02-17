採購不達標、禁萊劑…美控北京入世貿20年未守承諾

美國貿易代表戴琪提出報告，指中國加入世貿20年卻仍未遵循世貿的自由市場規則。（路透）

美國貿易代表署（USTR）16日向國會遞交關於中國履行世貿組織承諾年度報告，指控中方雖已加入世界貿易組織（WTO）20年，卻未採取行動接受世貿與其規則所依循的市場導向原則，反而持續擴張國家導向的非市場經貿方式，對世界各地勞工 與企業造成嚴重傷害。呼籲拜登 政府採取措施，以應對中國由國家主導的非市場政策和經濟行為。

美國貿易代表戴琪針對報告指出，儘管中國在20前加入世貿時做出承諾，但並未採取行動接受世貿及其規則所依循的市場導向原則，相反的，中方保留並擴大國家導向的非市場經濟與貿易方式。

「中國對世界各地勞工與企業帶來嚴重傷害」

美國一直指控中國補貼國營企業、竊取智慧財產、強迫外商技術移轉等行為。戴琪說，中方政策與作法挑戰世貿規則，並對世界各地勞工與企業帶來嚴重傷害，特別是在中方產業計畫鎖定的行業。

USTR表示，美國政府正尋求多方措施，透過與中方雙邊接觸，與使用國內貿易工具的新方式，保護美國勞工與企業，解決中國貿易與經濟政策帶來的損害。美國政府的戰略還包括加強與盟邦和合作夥伴的往來，並為捍衛共同利益建立廣泛支持。

這份72頁的報告中說，中國加入世貿時，同意接受世貿市場導向作法，也承諾承擔義務與遵守世貿規則。但事實上，20年來中方的國家導向、非市場經濟與貿易方式並未減少反而增加，嚴重損害美國企業與勞工。

報告也指控中方長期無視並規避世貿規則，以實現其產業政策目標，採取不公平、非市場與扭曲的貿易政策，並企圖阻擾世貿監督機制。

美國表示，中方不公平貿易行為影響美國鋼鋁、太陽能與漁業等產業。報告中說，中國是「重要貿易夥伴」，美方會繼續追求與中方接觸，但也不排除報復措施。

另外，報告還指責中方未落實美中第一階段貿易協議，還對這份由川普政府簽署的協議提出批評。美國除了不滿中國未達成增加採購美國商品金額目標，也特別提到中國仍禁止含有萊克多巴胺的美國牛豬肉進口問題。

報告反對川普前政府試圖跟中國脫鉤做法，認為美國必須在本國勞工和基礎設施進行重大投資，以便在一體化的全球經濟中跟中方競爭，「我們不能在美中之間建一堵牆，並假設它將解決中國帶來的問題」。

路透披露，美國政府對此已逐漸失去耐心，並且計畫再次針對中國商品實施新關稅措施，而拜登政府評估中國在談判中作出讓步的可能性不大。