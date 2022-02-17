我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

採購不達標、禁萊劑…美控北京入世貿20年未守承諾

中國新聞組／北京17日電
美國貿易代表戴琪提出報告，指中國加入世貿20年卻仍未遵循世貿的自由市場規則。（路透）
美國貿易代表戴琪提出報告，指中國加入世貿20年卻仍未遵循世貿的自由市場規則。（路透）

美國貿易代表署（USTR）16日向國會遞交關於中國履行世貿組織承諾年度報告，指控中方雖已加入世界貿易組織（WTO）20年，卻未採取行動接受世貿與其規則所依循的市場導向原則，反而持續擴張國家導向的非市場經貿方式，對世界各地勞工與企業造成嚴重傷害。呼籲拜登政府採取措施，以應對中國由國家主導的非市場政策和經濟行為。

美國貿易代表戴琪針對報告指出，儘管中國在20前加入世貿時做出承諾，但並未採取行動接受世貿及其規則所依循的市場導向原則，相反的，中方保留並擴大國家導向的非市場經濟與貿易方式。

「中國對世界各地勞工與企業帶來嚴重傷害」

美國一直指控中國補貼國營企業、竊取智慧財產、強迫外商技術移轉等行為。戴琪說，中方政策與作法挑戰世貿規則，並對世界各地勞工與企業帶來嚴重傷害，特別是在中方產業計畫鎖定的行業。

USTR表示，美國政府正尋求多方措施，透過與中方雙邊接觸，與使用國內貿易工具的新方式，保護美國勞工與企業，解決中國貿易與經濟政策帶來的損害。美國政府的戰略還包括加強與盟邦和合作夥伴的往來，並為捍衛共同利益建立廣泛支持。

這份72頁的報告中說，中國加入世貿時，同意接受世貿市場導向作法，也承諾承擔義務與遵守世貿規則。但事實上，20年來中方的國家導向、非市場經濟與貿易方式並未減少反而增加，嚴重損害美國企業與勞工。

報告也指控中方長期無視並規避世貿規則，以實現其產業政策目標，採取不公平、非市場與扭曲的貿易政策，並企圖阻擾世貿監督機制。

美國表示，中方不公平貿易行為影響美國鋼鋁、太陽能與漁業等產業。報告中說，中國是「重要貿易夥伴」，美方會繼續追求與中方接觸，但也不排除報復措施。

「反對川普試圖跟中國脫鉤做法」

另外，報告還指責中方未落實美中第一階段貿易協議，還對這份由川普政府簽署的協議提出批評。美國除了不滿中國未達成增加採購美國商品金額目標，也特別提到中國仍禁止含有萊克多巴胺的美國牛豬肉進口問題。

報告反對川普前政府試圖跟中國脫鉤做法，認為美國必須在本國勞工和基礎設施進行重大投資，以便在一體化的全球經濟中跟中方競爭，「我們不能在美中之間建一堵牆，並假設它將解決中國帶來的問題」。

路透披露，美國政府對此已逐漸失去耐心，並且計畫再次針對中國商品實施新關稅措施，而拜登政府評估中國在談判中作出讓步的可能性不大。

勞工 川普 拜登

上一則

中共20大報告起草工作啟動 習近平可望任組長

延伸閱讀

普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政

普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政
加州總檢察長籲拜登政府修改淨水法案 應對氣候變化

加州總檢察長籲拜登政府修改淨水法案 應對氣候變化
一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門
紐時：拜登下令國家檔案局交出川普白宮訪客紀錄

紐時：拜登下令國家檔案局交出川普白宮訪客紀錄

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲