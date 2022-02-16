美指北京默許俄侵烏 補壹刀：有人正大力給中國挖坑

美國批中國「心照不宣支持」俄羅斯入侵烏克蘭，圖為俄羅斯總統普亭4日在北京出席冬季奧運會開幕式時，與中國領導人習近平會談。（路透）

烏克蘭 與俄羅斯 邊境緊張，即使俄撤軍緩解危機，拜登仍稱「還待確認」。對於俄烏緊張情勢，美國國防部14日批中國「心照不宣支持」俄羅斯，澳洲總理莫里森也連三天喊話中國譴責俄「入侵」烏。中國外交部發言人汪文斌15日表示，炒作戰爭不是一種負責任的行為；中國官媒也批，「有人正大力給中國挖坑」。

對於烏克蘭局勢，多個西方國家呼籲公民撤離，拜登甚至表示烏克蘭局勢快失控。七大工業團（G7）財長14日更發布聲明稱，準備對俄羅斯實施經濟和金融制裁，增添烏克蘭的緊張程度。

對此，汪文斌強調，當前形勢下，渲染炒作戰爭不是負責任的行為，鼓吹集團對抗是重走冷戰老路。各方應為政治解決烏克蘭危機創造條件。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的，各方應執行「新明斯克協議」，通過對話和談判解決危機。

此外，對於G7財長準備制裁俄羅斯一事，汪文斌表示，中方一貫反對在國際關係中動輒使用單邊制裁或以制裁相威脅。中方呼籲各方保持理性，通過對話和談判推動烏克蘭危機及相關問題的全面解決。

新浪新聞則引述「補壹刀」署名評論文章表示，這幾天，不少西方媒體充斥著「戰爭倒計時」、歐洲再起流血衝突的擔憂。因為，16日是一些人預測「俄羅斯將入侵烏克蘭」的日子。

文章稱，在圍繞烏克蘭危機的迷霧中，還有那麼一股人和力量沒忘了利用烏克蘭危機全方位立體環繞式地給中國挖坑。「五角大廈發言人柯比 冒出來批評中國，稱中國在俄烏危機上『以沉默支持俄羅斯的做法令人深感震驚』。」

文章強調，中國並非「保持沉默」，而是多次通過多雙邊管道清晰闡明立場。只是美方為了自己的小算盤，故意對中國的建設性努力視而不見。

針對柯比說，「中俄2月4日發表的聯合聲明本身就是對『俄羅斯入侵烏克蘭』的『默許支持』。」「補壹刀」評論文章表示，難道在7000多字的聯合聲明中找不到一處關於烏克蘭的字眼以後，美國就要開始玩「我不要你覺得，我要我覺得」的明言明語了嗎？

文章直批，除了柯比這種明面上的「欲加之罪」式指責外，美國還進行另外一些立體環繞式的挖坑操作。比如，側面挖牆腳式的。找來與美國官方有密切來往的葛來儀發表文章，直接標明「中國支持俄羅斯攻擊烏克蘭」的前提下，呼籲歐洲各國領導人重新思考中歐關係，分明想藉烏克蘭危機來挖中歐關係的牆腳。

文章強調，要求中國對俄羅斯的相關做法進行干預或約束，並威脅中國將因局勢激化承擔所謂「連帶責任」，表現出美國對於中俄關係的特徵和實質缺乏基本理解。

文章最後表示，美國在烏克蘭問題上的一系列迷惑操作及企圖正在被越來越多的人看清楚。在這種情況下還要強行給中國潑髒水，恐怕只會適得其反。「究竟誰在不斷拱火刺激局勢，一目了然」。