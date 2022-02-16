強生用中文發微博喊話普亭 說給中國聽？

強生15日在微博以中文發表談話，敦促俄羅斯避免做出「災難性錯誤」決定。(取材自觀察者網)

英國首相強生又用中文了。在停更3個月後，強生15日在微博 以中文發表談話，敦促俄羅斯 避免做出「災難性錯誤」決定。強生的發言迅速衝上熱搜，引來3萬多則留言。但中國網民質疑強生意在言外，用中文向俄羅斯總統喊話，但普亭 不懂中文，難道是說給中國聽？

觀察者網報導，近期俄烏關係加速惡化，美國、烏克蘭和北約聲稱俄羅斯在俄烏邊境集結重兵，可能準備入侵烏克蘭。俄方否認這一說法，而緊張局勢引發歐盟成員國關注。

「我們正處於懸崖的邊緣，但普亭總統還有時間退一步思考。我們敦促所有人參與對話——俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。」強生15日在微博上如此寫道。

「英國首相」這一微博帳號上一次發文是在2021年11月12日，內容與中美兩國宣布強化氣候行動有關。如今，在微博上發布有關俄烏局勢的內容並提及普亭，這條微博發出之後，迅速登上了微博熱搜榜，也引起許多中國網友的質疑。

有網友十分疑惑，為何強生要在中文社交媒體用「中文」向普亭喊話，難道中國與俄烏衝突有關？網友批「多大歲數了還告老師，你倆自己解決」、「普亭又不懂中文」、「你們應該有直通克宮的電話吧」。

3萬多則留言中，有網友寫上「你好…認識你很高興」，令人回想強生在日前在英國國會詢時被議員逼辭，他突然以這句中文回應，突兀言行令全場哄堂大笑。

報導指出，英國是少數幾個向烏克蘭派遣兵力，又提供武器裝備的國家之一。英國外交部日前曾發布情報，稱俄羅斯計畫在烏克蘭設立「傀儡政府」，在基輔安插一個親俄領導人。對此，俄羅斯外交部怒斥無稽之談。