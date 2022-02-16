美撤出中東 中國投資遽增3倍 基建合同也成長逾1倍

美國自阿富汗撤軍、戰略重點轉向亞太，中國對中東經貿影響力正日益增加。圖為中國紅十字會向阿富汗紅新月會提供援助物資。（新華社）

中國一個研究機構日前發布一份報告稱，中國去年對中東及阿拉伯國家的建設投資 大幅成長超過三倍，而且除了經貿合作，部分中東國家還和中國開展軍事合作、政治結盟，甚至簽署電信協議。相較於美國去年8月自阿富汗 撤軍、戰略重點轉向亞太，中國對中東經貿影響力正日益增加。

美國之音報導，上海復旦大學泛海國際金融學院綠色金融與發展中心2月發布的「2021年一帶一路投資報告」，中國2021年在阿拉伯國家及中東地區的建設投資比前一年大幅增加360%，另外，基礎建設的合同總額也成長116%。

相較之下，美國於當年8月底正式宣布自阿富汗撤軍，美國領導的聯軍也於去年12月結束在伊拉克的作戰任務。對此，大西洋理事會的富爾頓說，美國的中東政策並不明確，而且，拜登 政府已將太平洋劃為「優先戰區」（priority theater），因此，美國將轉往印太戰區，扮演更積極的角色。

不過，為何美國前腳才剛撤出，中國就可趁機拉抬其在中東的經貿影響力呢？

據報導，英國牛津大學的中國問題專家傅立門(Eyck Freymann)認為，關鍵在美中兩國對中東原油需求的變化。

傅立門表示，歐美對中東原油的需求逐步萎縮，但中國的需求卻在增長。中國對中東很感興趣，因為它需要確保原油供應來為其快速增長的經濟提供動力。中國也將中東視為其高科技產品的潛在(出口)市場，包括相關軟件和5G業務。