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胡錫進：對谷愛凌宣傳要適度 別往愛國主義方向靠

記者賴錦宏／綜合報導
代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，並未放棄美國國籍，其身分引起輿論議論。（新華社）
代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，並未放棄美國國籍，其身分引起輿論議論。（新華社）

由於美國出生的北京冬奧選手谷愛凌的國籍爭議，黨媒環球時報前總編輯胡錫進13日在微博上呼籲輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠。

胡錫進指出，谷愛凌在冬奧會上獲得巨大成功，他像大多數中國人一樣，為她代表中國隊贏得金牌而由衷高興。同時他要提醒，輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像「為國爭光」這樣的說法宜少用，代之以「為中國隊爭光」更加妥當。

他表示，原因是谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年，她的生活基地很大機率在美國，她未來怎麼確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性。中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動。

胡錫進說，谷愛凌如果能再得新的金牌並且運作得當，她在中國市場的商業價值可能超過以往任何運動員。這無可厚非。與中國沒任何關係的歐美運動員和南韓明星都能在中國掙錢，谷愛凌給中國企業代言，更順理成章。她給中國民眾帶來了快樂，她就無愧於商業回報。只是，要盡量減少政治因素的加入，谷愛凌做那樣的載體是有風險的。

他說，現在，美國那邊的輿論有一些攻擊谷愛凌的，但程度不重。她自己說她「在美國是美國人，在中國是中國人」，我覺得這是她的真實自我定位，而且她很希望能夠這樣走通。

胡錫進強調，但現實未必能如她所願，中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越。未來谷愛凌很可能面臨艱難選擇。他想說的是，在谷愛凌的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間。

雖然，中國國籍法並不承認雙重國籍，谷愛凌自2019年起代表中國參賽，但從未放棄美國國籍。因此，這位中美混血兒參加北京冬奧，成為中國奪金希望，一直成為輿論爭議的焦點。

谷愛凌 北京冬奧 運動員

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