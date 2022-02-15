美議員想扣下大熊貓幼崽 環時：政客連中國熊貓都怕

美共和黨議員拋出議案，阻止在美國出生的大熊貓幼崽回到中國，並稱要跳出框框應對中國的侵略。（取材自環球時報）

北京冬奧 賽事火熱舉行，以大熊貓為原型的吉祥物「冰墩墩」更是火出了圈。美共和黨 議員拋出議案，阻止在美國出生的大熊貓幼崽回到中國，並稱要跳出框框應對中國的侵略。對此，環球時報回批美國政客為了博出位，挖空心思尋找反華素材，「他們終於要對大熊貓下手了」、「美國政客連中國熊貓都怕」。

紐約時報 報導指出，美國國會眾議院共和黨議員南希·梅斯（Nancy Mace）日前發出一份聲明，宣稱計畫提出一項修正案，以阻止在美國出生的大熊貓被送回中國，「在美國出生的大熊貓應該留在我們國家」。

梅斯聲稱要在冬奧期間向中國傳達一個信息：大熊貓不應該被用作櫥窗展示。梅斯希望將這一修正案納入旨在幫助美國在科學技術領域獲得對中國等競爭對手優勢的「美國競爭法」中。

環球時報社評指出，在大熊貓的租借問題上，中美之間有著非常嚴密的合約，這不是美國單方面隨便推個法案就可以改變的。南希·梅斯以所謂侵略、人權為藉口，宣稱要扣下大熊貓，這種赤裸裸的強盜邏輯再次說明，他們所謂的「契約精神」究竟是何物。 歪曲大熊貓形象，是美國反華邏輯順理成章的結果，某種程度上也意味著這一套邏輯走到了最終點。

社評說，這些美國政客對中國的攻擊已經黔驢技窮了。大熊貓憨態可掬、呆萌可愛的形象深入人心，只要心智健康正常的人，有誰在看到大熊貓時會聯想到政治呢？會有人怪大熊貓讓他們的生活變差了嗎？這種毫無底線的操弄必定會引起正常美國人的懷疑和反感。這也暴露出美國一些政客，在反華方面已經拿不出什麼新的手段了。

紐約時報這篇文章也引來網友討論，有網友認為「熊貓和無尾熊一樣沒有政治意圖」，還有網友認為唯一問這個問題的是戰爭投機商，也就是國防承包商」。更有人提問「這些政客能不能認真考慮美國的真正利益究竟在哪兒？」