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中國明年起恢復國際航班 加大開放國門

中國新聞組／北京15日電
中國民航局透露從2023年起，將逐步恢復國際航班。圖為北京大興國際機場。（新華社）
中國民航局透露從2023年起，將逐步恢復國際航班。圖為北京大興國際機場。（新華社）

多個國家陸續鬆綁對COVID-19防疫規定，中國至今仍堅持清零政策，但去年底公布的「『十四五』民用航空發展規劃」已指出，2023到2025年要恢復國際市場。

中央社報導，中國民用航空局、國家發展和改革委員會和交通運輸部去年12月14日發出關於印發上述發展規劃的通知，今年1月7日中國民航局於官網發布相關的解讀。一些自媒體近日再度提起這份規劃的重點，指官方已明確指出2023年起將加大國門開放，並認為這是正面的訊號。

民航局的解讀指出，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，民航「十四五」（指2021年到2025年）發展將呈現明顯的階段性特點。在綜合研判中國航空市場恢復趨勢的基礎上，這份規劃提出發展分為兩個階段。

根據民航局規劃，2021到2022年是恢復期和積蓄期，要抓緊推進改革，調控運力投放，穩定扶持政策，積蓄發展動能，促進行業恢復增長。

據報導，2023到2025年則是增長期和釋放期，重點要擴大中國國內市場、恢復國際市場，釋放改革成效，提高對外開放水平，著力增強創新發展動能，加快提升容量規模和品質效率，全方位推進民航高品質發展。

據了解，該消息也透露出，從2023年開始，中國將有望陸續放寬國際旅行限制，增加國際航班，出入境也會從前幾年疫情衝擊下的縮減朝向逐漸恢復正常。

在應對疫情上，中國目前採取「動態清零」政策，但似乎有朝向更加開放的做法準備。除了民航局的規劃，中國國家藥監局11日已附條件批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）生產的COVID-19口服藥，這是首個獲中國批准的外國COVID-19藥物。

疫情 防疫 輝瑞

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