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阿根廷加入「帶路」 與中簽署經濟戰略

中國新聞組／北京14日電
阿根廷總統費南德茲日前訪華時會晤習近平。（Getty Images）
阿根廷總統費南德茲日前訪華時會晤習近平。（Getty Images）

南美國家阿根廷正深陷經濟危機，去年，該國通貨膨脹率超過50%，就在此時，該國政府公布了擴建與中國經濟關係戰略。阿根廷總統費南德茲日前親自出現在北京冬奧開幕式上。

德國之聲中文網報導，阿根廷是第20個加入「一帶一路」倡議的拉美國家。這個又被稱作「新絲綢之路」的項目是一個全球性密集經濟網絡。在北京眼裡，阿根廷可提供巨量自然資源和糧食。

據報導，阿根廷負債累累，同中國簽署的戰略關係協議，旨在建構「具包容性並有助於可持續發展」框架，中國將為此投資超過237億美元。

阿中兩國簽署的戰略協定還包括中國已和世上多國達成的旨在促進雙邊貿易的所謂「貨幣互換」機制（貨幣兌換交易）。根據這一互換機制，當事國使用本國貨幣進行貿易，即阿根廷和中國將分別使用比索和人民幣。

不僅如此，兩國還在聲明說，「阿方重申堅持一個中國原則，中方重申支持阿方在馬爾維納斯群島問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端。」對馬爾維納斯群島聲稱享有主權的英國（英國稱該群島為福克蘭群島）很快發聲表達對中國此舉的不滿。

報導稱，基爾大學經濟學教授福德斯（Federico Foders）指出，貿易關係多樣化本身沒有錯，無論是同中國還是俄羅斯做生意，而不僅僅是出口到歐洲或美國，但需要小心的是，一旦經濟崩潰、無法扭轉，從而無力償還對華債務，「中國甚至可以占有阿根廷的在建基礎設施項目，比如港口，就像其他國家已發生的那樣」。作為例子，他指出，由於償債誤期，依賴與中國外匯交易的斯里蘭卡不得不同意將戰略港口漢班托塔（Hambantota）租賃給中國國有招商局港口控股有限公司，為期99年。

貨幣 北京冬奧 英國

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