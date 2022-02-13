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萬噸拉薩艦8天海訓 專家：已具備戰鬥力

中國新聞組／北京13日電
拉薩艦奔赴黃海某海域，進行連續八天的海上訓練。 （視頻截圖）
拉薩艦奔赴黃海某海域，進行連續八天的海上訓練。 （視頻截圖）

在新年開訓中，中國海軍裝備的第二艘055型萬噸驅逐艦拉薩艦奔赴黃海某海域，進行連續八天的海上訓練，亮相一年的拉薩艦也交出滿意的答卷。軍事專家表示，八天訓練，證明拉薩艦已經形成戰鬥力。

來源：YouTube

央視新聞報導，當天，北部戰區海軍某艦艇訓練中心遵令而行，組織055型驅逐艦拉薩艦奔赴黃海某海域進行連續八天的海上訓練，提高指揮員的組織能力和艦員的基礎訓練水平。拉薩艦模擬進行主炮射擊，擊中海上目標。在連續的海上訓練中，這個艦艇訓練中心聚焦拉薩艦的使命任務，強化專攻精煉、科學施訓，組織進行單艦對海導彈攻擊、對海火炮攻擊、對潛搜索與攻擊、防核化生武器襲擊、臨檢拿捕、營救落水人員、損害管制等科目的操演訓練，提高指揮員新型艦艇的組織指揮能力、艦員的協同配合能力及執行多樣化軍事任務能力。

報導說，這也是拉薩艦入列服役以後第一次出海訓練，並且一練就是八天。

軍事專家曹衛東表示，拉薩艦既然能夠連續八天在海上航行，而且執行相應的作訓任務，說明官兵能夠駕馭這樣的武器裝備。所以通過這種訓練，已經看到它作戰能力的形成。首先在八天裡不可能不遇到一些風浪，說明它的抗風浪性得到相應檢驗。在海上航行的過程中還要進行相關的演習，像驅逐艦，它主要是以導彈、火炮、艦上搭載的直升機作為主要的武器，它既然有火炮的射擊，就要動用雷達、關通設施，也就是說對艦艇的信息化程度要進行檢驗。第二點，訓練的時候一定要檢驗這些武器射擊的精度，還有像直升機，因為現在直升機反潛是一個很重要的科目，包括直升機的運輸、艦機的協同都要訓練，還包括和其他的艦艇，它是一種聯合的訓練。既然能夠聯合起來形成一種海上的護衛能力，或者是出沿海以後的作戰能力，當然就可以完成它相應的任務。

據報導，中國海軍裝備的第二艘055型萬噸驅逐艦拉薩艦2021年3月2日正式加入中國海軍序列，舷號為102。實際上，中國海軍現在已經擁有3艘055型導彈驅逐艦了，分別是南昌艦、拉薩艦和大連艦。

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