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杭州前書記周江勇 涉賄被批捕 與馬雲關係撲朔迷離

中國新聞組／北京12日電
杭州前市委書記周江勇也被列為中國反貪腐專題報導「零容忍」的典型個案。（視頻截圖）
杭州前市委書記周江勇也被列為中國反貪腐專題報導「零容忍」的典型個案。（視頻截圖）

浙江前省委常委、杭州前市委書記周江勇涉嫌受賄一案，中國國家監察委員會調查終結，最高人民檢察院人前依法以涉嫌受賄罪，決定逮捕周江勇，移送檢察機關審查起訴。外傳周江勇家族與阿里巴巴企業關係密切，使得周江勇落馬格外受關注，但他與馬雲關係至今仍撲朔迷離。

央視報導，最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪，對周江勇作出逮捕決定，案件正在進一步辦理。由於中共總書記習近平曾經主政浙江，加上杭州是中國網路巨頭阿里巴巴的總部所在地，周江勇落馬時曾引發震撼，今年1月19日央視的反貪腐專題報導「零容忍」，明確指稱周江勇以職務之便幫助其家族利益輸送。

周江勇去年8月因涉嫌「嚴重違紀違法」被調查。周江勇在任內曾經力挺阿裡巴巴創辦人馬雲。部分人士一度猜測，周江勇落馬或與馬雲有關，雖然有諸多相關猜測和報導，但是官方通告迄今為止隻字未提相關信息。

在上個月中紀委宣布周江勇被雙開前，英國金融時報援引公開紀錄以及消息人士報導稱，螞蟻集團與周江勇貪腐醜聞有關聯。報導指出，螞蟻集團旗下一個公司2019年以極低價格買下杭州兩個地塊。在這之前螞蟻入股由時任杭州市委書記周江勇弟弟所持有的兩個移動支付業務。

周江勇因嚴重違紀違法，早前已被開除黨籍和公職。中紀委國監委調查發現，周江勇對中共中央決策部署陽奉陰違，違規配備警衛人員、公務用車，干預插手市場經濟、執法司法活動，大搞權錢交易等。

新華社去年8月報導，周江勇涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年55歲的周江勇出生於1967年9月，浙江寧波人，1985年8月參加工作後長期任職於浙江。2013年開始陸續擔任舟山市委副書記、代市長、市長。2018年5月起擔任浙江省委常委、杭州市委書記。

馬雲 中共 螞蟻集團

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