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因冬奧仇中？中留學生在韓無端被毆 網民討公道

中國新聞組／北京12日電
中國選手武大靖（右）與南韓選手在冬奧競賽後，引發韓國更強烈的反華潮。（新華社）
中國選手武大靖（右）與南韓選手在冬奧競賽後，引發韓國更強烈的反華潮。（新華社）

北京冬奧意外引發南韓民間新一波反華潮，近日甚至傳出有中國留學生在南韓遭人圍毆受傷，中方表示已協調南韓警方立案調查。但根據韓媒昨天報導，南韓警方定調此事件「與反華情緒無關」。南韓警方此言再次激發中國民間反韓情緒，中國網民紛紛表示「不相信」，要求中國官方硬起來促南韓徹查並給個交代。

本月4日北京冬奧開幕式上因出現一名身著民族服裝的中國朝鮮族代表，引起部分南韓政治人物與民眾不滿，認為中國這一安排是刻意凸顯「韓服」也是中國文化的一部分，是中共官方發動的又一次「文化工程」、是對南韓的「文化掠奪」。

北京冬奧引發韓國反華潮，在釜山的中國留學生無端被毆。（取材自微博）
北京冬奧引發韓國反華潮，在釜山的中國留學生無端被毆。（取材自微博）

有網友爆料，一名中國留學生日前在韓國無端被毆，韓國警方一開始未積極受理，引發不少...
有網友爆料，一名中國留學生日前在韓國無端被毆，韓國警方一開始未積極受理，引發不少中國民眾抨擊。（取材自微博）

接著，在北京冬奧短道速滑比賽中，南韓指控選手黃大憲等人遭受不公正判罰。儘管中國駐南韓大使館稱應由專業權威機構評判，仍難平息部分南韓媒體和政客的反華情緒。黃大憲9日在短道速滑男子1500公尺賽中為南韓奪下本屆冬奧首面金牌後稱這是「乾淨比賽」，加上南韓總統文在寅祝賀黃大憲「贏得首枚誰也奪不走的金牌」的賀文，更是引發中韓網民再次摃上。

而就在黃大憲奪金的當晚，中國網民「孫世曼」在微博爆料稱，當地時間9日晚，一名中國留學生在釜山住處樓下抽菸，兩名南韓人聽到他是中國人，突然就上前毆打，並抓著該名中國留學生頭部被往牆上撞致受傷，還有語言上的威脅恐嚇，南韓警方一開始甚至未積極受理。這起爆料再引發中國網路一片仇韓聲浪。

中國外交部領事保護中心官方微博10日發布通報稱對此事高度關注，駐釜山總領館已聯繫當事人了解情況並提供積極協助，協調當地警方立案調查。

韓聯社昨天對此事報導指出，釜山警方調查後認為，本案與冬奧判罰引發的「反華」情緒並無太大關係。當時20多歲的中國籍留學生遭到兩名30多歲的南韓籍男子毆打，加害人稱只是因走路時撞肩引發的爭執，沒有專門針對中國人施暴；但也表示將傳喚加害人進一步了解情況。

對於南韓警方的調查內容，不少中國網民昨天在社群平台留言嘲諷「南韓人說的話能信嗎？」「還沒傳加害人來問就說與反華情緒無關，這不是應付了事？」也有激進網民怒問「是不是我們也可以在中國打南韓人？」並要求中國政府硬起來，要南韓警方盡速給一個清楚的交代。

南韓 中國留學生 北京冬奧

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