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布林肯批中咄咄逼人 中諷美若稱第二 沒有人敢稱第一

編譯張佑生／綜合報導
「四方安全對話」外長會議11日在澳洲墨爾本舉行，由左至右依序是美國國務卿布林肯、澳洲外長潘恩、印度外長蘇杰生、日本外相林芳正。（美聯社）
「四方安全對話」外長會議11日在澳洲墨爾本舉行，由左至右依序是美國國務卿布林肯、澳洲外長潘恩、印度外長蘇杰生、日本外相林芳正。（美聯社）

美國、日本、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad）外長級會議11日在澳洲墨爾本登場。美國國務卿布林肯除了針對烏克蘭局勢示警，也強調四國將強化合作，因應印太區域的威脅，包括來自北京的威脅。對此，中國外交部發言人趙立堅笑稱，「提到咄咄逼人，如果美國自稱第二，沒有一個國家敢稱第一」。

考慮到加強海洋活動的中國，布林肯與日本外相林芳正就強烈反對在東海和南海片面改變現狀的嘗試達成共識，還再次確認台灣海峽和平穩定的重要性，還商定推進「自由開放的印度太平洋」。

針對布林肯表示，中國在國內及地區都表現得更加咄咄逼人，又說美中在印太地區發生衝突（ confrontation）「並非不可避免」；中國外交部發言人趙立堅回應，美方政客的有關言論純屬老調重彈，充斥著政治謊言。

Quad外長會議表示，各國應抵抗企圖脅迫他們的國家，並提及應對中國崛起相關問題。趙立堅回應：「中方認為，美日印澳拼湊的所謂『四邊機制』實質是遏制圍堵中國、維護美霸權的工具。這是在人為挑動對立，破壞國際團結合作」。

布林肯 趙立堅 澳洲

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