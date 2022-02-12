中美前財長對談 籲中美勿「脫鉤」面對挑戰要頂住壓力

中國前財政部長樓繼偉指中美要加強對話合作。（Getty Images)

全球新冠疫情 延宕至第三年，世界經濟復甦前景難料，中國前財政部長樓繼偉與美國前財政部長鮑爾 森（Henry Paulson）日前舉行閉門對談，雙方贊同中美在應對氣候變化、公衞危機，及安全領域等有合作空間，兩國前財長更都認為，面對重重挑戰，中美需要頂住「脫鉤」壓力，加強對話合作。

美國前財政部長鮑爾森認為，面對重重挑戰，中美需要頂住「脫鉤」壓力。（Getty Images）

據中新網報導，樓繼偉與鮑爾森在「全球財富管理論壇·上海蘇河灣」峰會上舉行的一場閉門對談內容11日對外公開。樓繼偉表示，中國外防輸入、內防反彈的疫情管控措施比較有效，且沒有發生通貨膨脹。

他預計，今年各國財政貨幣政策將會回調，減輕物價上漲壓力，但對全球來說最大的不確定性仍是疫情。如果疫苗能夠得到普遍有效接種，人員貨物流動可以逐步恢復正常，全球復甦將比較強勁。

樓繼偉表示，眼下需要關注的是，在超寬鬆貨幣政策退出之時，非常容易觸發那些可能產生的風險。「特別是一些國家資產價格到了高位，若財政貨幣政策退出時機或力度、節奏不當，都很可能觸發危機。」

鮑爾森表示，他贊同現在最大的問題是疫情，他對在此背景下各國間缺乏協調以及保護主義的興起頗感憂心，並提醒加徵關稅 等保護主義行為，以及越來越多的科技封鎖現象存在著「走極端」的危險。

他們均強調，「我們需要頂住『脫鉤』的重重壓力，未來全球機制將變得越來越重要。」

對於中美如何開展合作？鮑爾森表示，儘管雙方政治制度、價值觀和經濟體系不同，但也存在非常重要的共同利益，比如氣候變化問題、全球秩序穩定等。雙方需要制定一個框架來確定開展競爭、合作的領域及方式，以及如何處理兩國間分歧。

樓繼偉也贊同中美兩國在應對氣候變化、公共衛生危機，以及安全領域等方面有合作空間。他同時提到，美方當前的一些做法不利於中美雙方，如對中加徵關稅實際上就增加了美國消費者負擔，「美國做這些事吃虧」；在此背景下，取消加徵關稅有利於美國消費者，也有利於壓抑當前美國高企的通貨膨脹。