陳巍奪金擊敗羽生 被譏「大猩猩鑿冰」辱華遭起底

陳巍奪金消息一度登上微博熱搜，但中國網民對他鮮少祝賀。（奧運會官網）

美國的華裔選手陳巍 昨天在2022北京冬奧 花式滑冰賽中封王，粉碎羽生結弦 尋求三連霸的「冰王子」地位。有外媒稱羽生結弦失利是因為他最愛的「小熊維尼」帶不進中國。包括官媒在內的輿論則幾乎一面倒支持羽生結弦，稱他表現「比美國陳巍更感人」；網民則譏諷陳巍滑冰像「大猩猩鑿冰」，並挖出他以前的「辱華言論」。

陳巍奪金，網民譏諷他滑冰似「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」等，不解他代表美國卻身穿紅色衣服，「還以為他代表中國參賽」。（新華社）

華裔選手陳巍被指曾「辱華」。（微博截圖）

22歲美國的華裔選手陳巍曾蟬聯2018、2019年和2021年世錦賽三屆世界冠軍，昨天是他首次奪得冬奧金牌。香港01報導，陳巍在短曲拿下113.97分，打破世界紀錄，加上長曲項目的218.63分，以總分322.60分奪金。羽生結弦在短曲比賽中未能完成難度高的四周半跳，長曲再度挑戰仍以失敗告終，最後拿下第4名，無緣3連霸。

報導指出，陳巍奪金消息一度登上微博熱搜，但中國網民對他鮮少祝賀之語；有網民對他將羽生「擠下前三」感到不滿，譏諷他將滑冰「當體操跳」，似「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」等，不解他代表美國卻身穿紅色衣服，「還以為他代表中國參賽」。

有網民並挖出陳巍2019年在回答美國記者提問時，曾贊同「新疆人權很可怕」的說法；也曾於2021年7月發表不符合「美國價值」的「恐同」言論，被美國輿論批評後急速道歉、表示自己無知。有人指陳巍曾在平昌奧運時選用歌曲Mao's last dancer涉及辱華，並質疑他的父親使用公費留學，卻「叛逃」留在美國。

不過也有中國媒體讚賞陳巍奪金。澎湃新聞讚陳巍「在北京加冕，在他祖輩生活的土地上，完成了夢想」。鳳凰網體育稱陳巍還精通鋼琴、體操、芭蕾和冰球，是全才，「這一點，陳巍和谷愛凌很相似，兩人擅長的東西都很多。」

至於許多中國網民同情的羽生結弦，自由亞洲電台報導，有傳媒將他比賽失利和未能帶著最愛的「吉祥物」小熊維尼進中國相提並論：因為小熊維尼酷似中國國家主席習近平，被中國政府視為禁忌，羽生結弦似乎也因此避嫌，改用紅黃面紙盒。

報導說，27歲的羽生結弦和小熊維尼淵源頗深，2011年東北311大地震時，當時年僅17歲的他被某位大哥救出，對方給他小熊維尼的面紙盒套，此後也成了他的幸運物與「戰友」。